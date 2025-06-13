祥碩股東會／通過配息30元 前5月營收年增近38%

IC設計公司祥碩（5269）13日召開股東會，通過每股配發現金股利30元，盈餘配發率達58%，回饋股東幅度大方。公司同步公布累積1至5月合併營收達47.84億元，較去年同期成長近38%。

本次會中，祥碩也說明併購進度，自6月起將美商IC設計公司Techpoint的營收納入合併報表，預估將貢獻全年約10%至15%營收。Techpoint毛利率介於53%至55%，客戶涵蓋中、日、韓與台灣，有助於加強供應鏈整合，並強化在車用、影像與類比整合領域的發展潛力。

技術面方面，祥碩持續深化USB4與PCIe Gen4/5晶片布局。其USB4裝置端晶片ASM2464PDX已可支援PCIe Gen4，實現外接GPU高速連接，並已應用於Wi-Fi卡、乙太網路卡與顯示卡等多種擴充模組。主控端晶片ASM4242穩定放量，下一代USB4 V2也已完成實體層開發。

展望後市，祥碩看好AI、高速傳輸與邊緣運算等趨勢推動需求持續上升，預期第3季營收（不含Techpoint）有望優於第2季，全年動能穩健。此外，於Computex展出的PCIe ASM58000系列晶片已獲正面回饋，公司計畫進一步拓展至AI PC、工業電腦、NAS與嵌入式系統等應用領域，擴大產品影響力。