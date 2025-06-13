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SEMI 宣布日月光執行長吳田玉當選新任全球董事會主席

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

SEMI 國際半導體產業協會13日宣布，全球董事會依據協會章程，正式選出日月光半導體 （ASE）執行長吳田玉博士為新任董事會主席，並選出康姆艾德科技 （Comet AG）董事長Benjamin Loh為副主席，即日起生效。

吳田玉與Benjamin Loh將共同領導 SEMI 全球董事會執行委員會，持續推動協會的全球營運、計畫與服務，進一步支持產業成長與會員企業發展。此前，吳田玉擔任董事會副主席，Benjamin Loh 則為董事會成員之一。

SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha表示，「他們過去在擔任董事會職務期間，展現了應對全球半導體產業挑戰的熱忱，及推動產業加速成長的堅定承諾。隨著擔任新的領導職務，我們將攜手合作，在全球各地為會員創造更高價值，並提升 SEMI 作為各國政府信賴夥伴的地位，持續推進半導體在科技創新中所扮演的關鍵角色」。

Manocha 也向卸任的前董事會主席 Mary Puma 致上謝意，「我們由衷感謝 Mary 22 年來對於 SEMI 全球董事會的卓越貢獻與長期堅定的承諾」。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「我們誠摯祝賀吳田玉博士與 Benjamin Loh 當選新職。特別值得一提的是，日月光執行長吳田玉博士此次獲選擔任 SEMI 全球董事會主席，不僅彰顯出台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，更是對他個人卓越領導力的肯定」。

曹世綸強調，「半導體是全球化程度最高的產業之一，我們深信，憑藉吳田玉博士深厚的產業經驗與國際視野，將有助於深化 SEMI 在全球半導體生態系中的整合能力，推動更具前瞻性的跨界合作佈局。我們也深刻期許，未來有更多台灣半導體企業能透過SEMI 的國際平台，深化與全球半導體生態圈的連結，持續為產業發展帶來具體貢獻，共同推動科技創新的使命」。

吳田玉現任日月光營運長暨董事會成員。在加入日月光之前，曾於 IBM 擔任多項領導職務，橫跨研發、製造與銷售領域，服務範圍涵蓋美國、歐洲與亞太地區。憑藉其在永續電子製造領域的傑出貢獻，及於半導體封裝高產量製程的關鍵技術突破，吳田玉也榮獲美國國家工程學院院士殊榮。吳田玉畢業於國立臺灣大學土木工程系，並於賓州大學取得機械工程與應用力學碩士與博士學位。

Loh 近期曾擔任先藝科技（ASM International）管理委員會主席、總裁暨執行長，同時兼任 ASMPT 非執行董事。在其職業生涯早期，Loh 曾任施耐博格（Schneeberger）、Schweiter Technologies AG 和 Liteq BV 的非執行董事，並於 Oerlikon Corporations、威可儀器（Veeco Instruments）、飛昱科技（FEI） 及偉拓科技（VAT Vacuum Valves）等公司擔任高階職務。他畢業於日本東北大學，擁有電子工程學位。

此外，吳田玉也將接任 SEMI 基金會董事會主席。SEMI 基金會為 SEMI 旗下的非營利單位，主要任務是推動 SEMI 全球人才發展計畫。

SEMI 全球董事會由 18 位具表決權的董事和 11 位榮譽董事組成，充分展現 SEMI 營運的全球化廣度。董事會成員由 SEMI 全體會員投票選出，每位董事每屆任期為3年，最多可連任5屆。

董事長 日月光 半導體

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