世紀鋼穩坐台灣風電龍頭 渢妙案帶動毛利率回升

世紀鋼（9958）13日盤中最高勁揚7.2%，受惠離岸風電長期成長趨勢與綠電供需失衡，持續穩居台灣風電產業龍頭。法人看好，2025年每股稅後盈餘（EPS）可達12.2元，2026年進一步增至16.5元，後市可期。

法人分析，根據產業預測，2024至2033年間，亞太地區離岸風電裝置容量將以年複合成長率（CAGR）24%高速擴張，企業響應RE100、台積電更承諾將包下全台綠電，均反映再生能源為不可逆的長線趨勢。目前台灣綠電仍供不應求，對世紀鋼構成長期利多。

營運方面，法人表示，世紀鋼第1季為全年低點，主因渢妙案初期採零利潤認列成本，隨案場正式開工，第2季起毛利率回升至30%以上，預期下半年進一步回升至35～40%。由於渢妙案的單價與毛利率高於過往案場，將成推升整體獲利的主要動能。

其他在手訂單上，海盛與蔚藍海等案場尚在洽談中，雖受非國產化項目影響進度，但渢妙案已足以支撐今年產能滿載。海外布局部分，印尼廠預計2026年投產，將成為未來接單成長的新引擎。

法人也指出，風電3-1期案場中，僅由世紀集團承攬的CIP案場如期可於2027年併網，其餘開發商尚未取得展延許可，甚至傳出外商Corio已於4月底停止亞洲風電業務，釋出案場有望由世紀鋼承接，轉單效應可期。

此外，世紀鋼旗下世紀風電已於4月底提出上市申請，進一步強化資本動能與品牌地位。