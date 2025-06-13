台灣工程實力再升級 中鼎產學合作智慧化成果奪國際發明雙金

中鼎集團積極投入AI人工智慧在工程領域的發展應用，不僅帶動產業升級轉型，並屢獲國際肯定。近期，中鼎以產學合作的兩大智慧創新成果，連奪兩大國際發明展獎項，包括「工業管線法蘭螺栓智慧鎖固模組系統」獲得「歐洲盃羅馬尼亞EUROINVENT 國際創新發明展」金牌及加拿大特別獎；「大型管線清潔機器人」獲得「馬來西亞ITEX發明展」金牌獎。

此次獲獎的兩項產學合作成果，為中鼎攜手正修科技大學張法憲教授團隊共同合作開發，且皆已取得台灣發明專利。透過此智慧化創新技術，不僅精準解決了傳統工業管線施工中最易產生誤差與風險的兩大環節，更大幅提升施工效率、品質與安全性。

此兩項研發成果，巧妙融合物聯網（IoT） 與施工自動化技術，即時監控螺栓鎖固狀態並執行管線檢視、清潔與吸取殘渣等工作，且可同步傳輸數據，有效解決傳統以人工鎖固及管線清潔可能導致的誤差與風險。除此次獲獎，「管線清潔機器人」更連續3年獲得有發明界諾貝爾獎之稱的「台灣創新技術博覽會鉑金獎」、中國工程師學會「產學合作獎」肯定。

看好兩計畫的高度應用價值與商品化潛力，中鼎持續開發整合AI人工智慧等前瞻科技，將成果擴大應用在石化、電力、交通等多元建設領域，為客戶提供更高效、安全、可靠的智慧工程解決方案。此外，中鼎也持續擴大與頂尖學術機構的合作，共同探索AI、物聯網、先進材料與工法等技術在工程的應用，為台灣工程產業的永續發展與競爭力，注入創新動能。