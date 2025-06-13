廣達股東會／揭 AI 市場現況！林百里：客人一直給很多、很好的訂單
代工大廠廣達（2382）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的「AI巨浪」大力助攻，也激勵整體營運表現持續成長。而團隊也於13日在林口總部召開114年度股東大會，並由集團「總舵手」暨董事長林百里親自出馬，帶領副董事長梁次震等多位幹部現身，針對AI（人工智慧）市場的最新現況，林百里直言，目前客人們一直給我們很多、很好的訂單，幹部們也持續盡全力將其實現（完成出貨）」，自己仍看好整個AI市場的商機將繼續維持增長。
面對有股東好奇廣達是否有訂定「長期策略」？林百里坦言，廣達自己最初在創辦廣達的時候，就決定要投入筆電等產品的開發，而當時外界在聽到自己要做筆電時，總是不斷的嘲笑我們，不過隨著時光飛逝，如今筆電已經取代了桌上型電腦，若「技術」方面來看，自己認為，筆電不會這麼輕鬆的被取代，他笑稱「筆電已經超過桌電很多、很多了」。
林百里直言，團隊未來將透過「計算（算力）、新技術、新應用」等方針，持續來加深各產品線的發展，同時也將秉持「超前研發、精準行銷」的堅持，「賣對的產品給對的客人」，他表示，目前團隊已在全世界設有至少9個製造基地，從各個地區為客戶提供在地製造的服務。展望未來，他期盼，團隊能繼續與上下游夥伴加深合作，並透過「好的研發、好的行銷」一起來做更先進的電腦，而這些都是我們的戰術。
針對川普要求供應鏈赴美啟動「美國製造」？林百里指出，現在說到的美國生產、美國出貨，其實我們已很有經驗了，就算現在聽到有客人說一定要美國製造，我自己也覺得很好，因為我們本來美國市場販售、使用的產品，就已經是在美國製造了，所以如今提到要產業界都在美國製造，我們早就都駕輕就熟了，只需要再擴大產能就沒問題了。他透露，旗下每一個產品的開發時間，都超過十年以上，透過「十年磨一劍」才能夠獲利，這對廣達來說是個挑戰，但也是一個機會，而「研發是我們的價值」，未來團隊也將繼續衝刺各領域的發展。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言