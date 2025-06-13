廣達股東會／揭 AI 市場現況！林百里：客人一直給很多、很好的訂單

代工大廠廣達（2382）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的「AI巨浪」大力助攻，也激勵整體營運表現持續成長。而團隊也於13日在林口總部召開114年度股東大會，並由集團「總舵手」暨董事長林百里親自出馬，帶領副董事長梁次震等多位幹部現身，針對AI（人工智慧）市場的最新現況，林百里直言，目前客人們一直給我們很多、很好的訂單，幹部們也持續盡全力將其實現（完成出貨）」，自己仍看好整個AI市場的商機將繼續維持增長。

面對有股東好奇廣達是否有訂定「長期策略」？林百里坦言，廣達自己最初在創辦廣達的時候，就決定要投入筆電等產品的開發，而當時外界在聽到自己要做筆電時，總是不斷的嘲笑我們，不過隨著時光飛逝，如今筆電已經取代了桌上型電腦，若「技術」方面來看，自己認為，筆電不會這麼輕鬆的被取代，他笑稱「筆電已經超過桌電很多、很多了」。

林百里直言，團隊未來將透過「計算（算力）、新技術、新應用」等方針，持續來加深各產品線的發展，同時也將秉持「超前研發、精準行銷」的堅持，「賣對的產品給對的客人」，他表示，目前團隊已在全世界設有至少9個製造基地，從各個地區為客戶提供在地製造的服務。展望未來，他期盼，團隊能繼續與上下游夥伴加深合作，並透過「好的研發、好的行銷」一起來做更先進的電腦，而這些都是我們的戰術。