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廣達股東會／揭 AI 市場現況！林百里：客人一直給很多、很好的訂單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的「AI巨浪」大力助攻，也激勵整體營運表現持續成長。而團隊也於13日在林口總部召開114年度股東大會，並由集團「總舵手」暨董事長林百里親自出馬，帶領副董事長梁次震等多位幹部現身，針對AI（人工智慧）市場的最新現況，林百里直言，目前客人們一直給我們很多、很好的訂單，幹部們也持續盡全力將其實現（完成出貨）」，自己仍看好整個AI市場的商機將繼續維持增長。

面對有股東好奇廣達是否有訂定「長期策略」？林百里坦言，廣達自己最初在創辦廣達的時候，就決定要投入筆電等產品的開發，而當時外界在聽到自己要做筆電時，總是不斷的嘲笑我們，不過隨著時光飛逝，如今筆電已經取代了桌上型電腦，若「技術」方面來看，自己認為，筆電不會這麼輕鬆的被取代，他笑稱「筆電已經超過桌電很多、很多了」。

林百里直言，團隊未來將透過「計算（算力）、新技術、新應用」等方針，持續來加深各產品線的發展，同時也將秉持「超前研發、精準行銷」的堅持，「賣對的產品給對的客人」，他表示，目前團隊已在全世界設有至少9個製造基地，從各個地區為客戶提供在地製造的服務。展望未來，他期盼，團隊能繼續與上下游夥伴加深合作，並透過「好的研發、好的行銷」一起來做更先進的電腦，而這些都是我們的戰術。

針對川普要求供應鏈赴美啟動「美國製造」？林百里指出，現在說到的美國生產、美國出貨，其實我們已很有經驗了，就算現在聽到有客人說一定要美國製造，我自己也覺得很好，因為我們本來美國市場販售、使用的產品，就已經是在美國製造了，所以如今提到要產業界都在美國製造，我們早就都駕輕就熟了，只需要再擴大產能就沒問題了。他透露，旗下每一個產品的開發時間，都超過十年以上，透過「十年磨一劍」才能夠獲利，這對廣達來說是個挑戰，但也是一個機會，而「研發是我們的價值」，未來團隊也將繼續衝刺各領域的發展。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

董事長 股東 林百里 廣達

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