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SEMI宣布日月光執行長吳田玉當選新任全球董事會主席

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI宣布日月光執行長吳田玉當選新任全球董事會主席。圖／SEMI提供
SEMI宣布日月光執行長吳田玉當選新任全球董事會主席。圖／SEMI提供

SEMI（ 國際半導體產業協會）今日宣布，全球董事會依據協會章程，選出日月光半導體 （ASE）執行長吳田玉為新任董事會主席，並選出康姆艾德科技 （Comet AG）董事長Benjamin Loh為副主席，即日起生效。

吳田玉與Benjamin Loh將共同領導 SEMI 全球董事會執行委員會，持續推動協會的全球營運、計畫與服務，進一步支持產業成長與會員企業發展。此前，吳田玉擔任董事會副主席，Benjamin Loh 則為董事會成員之一。

吳田玉現任日月光集團營運長暨董事會成員。在加入日月光之前，他曾於IBM 擔任多項領導職務，橫跨研發、製造與銷售領域，服務範圍涵蓋美國、歐洲與亞太地區。吳田玉也曾獲美國國家工程學院院士殊榮。吳田玉畢業於台灣大學土木工程系，並於賓州大學取得機械工程與應用力學碩士與博士學位。

此外，吳田玉也將接任 SEMI 基金會董事會主席。SEMI 基金會為 SEMI 旗下的非營利單位，主要任務是推動 SEMI 全球人才發展計畫。

Loh 近期曾擔任先藝科技（ASM International）管理委員會主席、總裁暨執行長，同時兼任 ASMPT 非執行董事。在其職業生涯早期，Loh 曾任施耐博格（Schneeberger）、Schweiter Technologies AG 和 Liteq BV 的非執行董事，並於 Oerlikon Corporations、威可儀器（Veeco Instruments）、飛昱科技（FEI） 及偉拓科技（VAT Vacuum Valves）等公司擔任高階職務。他畢業於日本東北大學，擁有電子工程學位。

SEMI 全球董事會由18位具表決權的董事和11位榮譽董事組成，這充分展現了SEMI營運的全球化廣度。董事會成員由SEMI全體會員投票選出，每位董事每屆任期為3年，最多可連任5屆。

董事長 吳田玉

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