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影／廣達股東會 林百里：智慧醫療必須進軍國際

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
廣達電腦上午舉行股東常會，廣達董事長林百里（右）、副董事長梁次震（左）出席，談到智慧醫療，林百里強調必須進軍國際。記者葉信菉／攝影
廣達電腦上午舉行股東常會，廣達董事長林百里（右）、副董事長梁次震（左）出席，談到智慧醫療，林百里強調必須進軍國際。記者葉信菉／攝影

廣達電腦上午召開股東常會，由董事長林百里主持，談到智慧醫療，他表示這個問題沒這麼簡單，醫院不太看重智慧裝置，後來做了AI軟體，但還是不夠，解決方案才是他們需要的東西，所以他們從硬體做到軟體再做到解決方案。林百里也強調智慧醫療這塊台灣市場很小，必須進軍國外市場。

董事長 林百里 廣達

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