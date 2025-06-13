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嘉澤股東會／訂單能見度4-6周 看好下半年業績優於上半年

經濟日報／ 記者吳凱中／基隆即時報導
嘉澤董事長朱德祥。記者吳凱中／攝影
嘉澤董事長朱德祥。記者吳凱中／攝影

連接器股王嘉澤（3533）13日舉行股東會，通過配發現金股利41.5元議案，展望後市，嘉澤指出，目前訂單能見度約4-6周，預期下半年業績仍會優於上半年，上下半年業績比重約為48：52，主要是因季節性旺季所致。

嘉澤2024年營收300.89億元、年增22.9%，稅後純益92.77億元、年增65.87%，每股純益（EPS）達82.77元。股東會通過配發現金股利41.5元。

回顧去年，嘉澤董事長朱德祥指出，全球經濟體逐漸擺脫高通貨膨脹率帶來的不利影響，本公司所屬消費性及伺服器電子產業的需求也逐步回溫，同時高單價新產品的滲透率逐季提高，使得公司營收穩定成長，創下公司成立以來的年度營收新高，正式突破年營收300億元的門檻。

此外，毛利較高的伺服器系列產品占公司營收比重由也由2023年的26-27%，提升至2024年的34-35%，也使得公司每股純益大幅升至82.77元，同步創下公司年度獲利新高。

展望未來，朱德祥指出，公司仍將面對競爭激烈的市場及充滿變數的經濟環境，惟本公司除致力加強與客戶密切之合作關係外，亦將持續現有產品之研發改良，並採取多角化策略，透過與國際級專業製造大廠保持良好合作關係，提高市場敏銳度，以充分掌握新產品發展趨勢，研究開發具利基性產品。以期能提升公司產業之競爭優勢，並順利達成公司之營運目標，持續為股東創造最大價值。

嘉澤今年5月營收27.91億元，月減5.21%、年增9.17%；累計嘉澤今年前五個月營收達134.9億元、年增18%，為同期新高紀錄。

針對關稅戰影響，嘉澤表示，目前訂單能見度約4-6周，主要是因政策都在變化，但到目前沒感受到因關稅對營運上有很大影響。

展望後市，嘉澤指出，預期今年下半年業績仍會優於上半年，上下半年業績比重約為48：52，主要是因季節性旺季所致。

針對匯率影響，嘉澤坦言，第2季因新台幣急升，預期將有匯損，因此將是全年單季營運谷底。嘉澤估算，新台幣升值10%，將影響毛利率2個百分點、影響營收6%。

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