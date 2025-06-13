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宜特董座余維斌：邁向轉型升級 朝五大高附加價值邁進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌今天主持股東常會表示，公司邁向宜特2.0轉型升級 朝五大高附加價值邁進並開創新局。圖／宜特提供
宜特董事長余維斌今天主持股東常會表示，公司邁向宜特2.0轉型升級 朝五大高附加價值邁進並開創新局。圖／宜特提供

宜特今日舉行股東常會，會中承認去年財報及盈餘分派。董事長余維斌強調，今年邁向「宜特2.0」轉型升級。奠基於過去30年在故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）、材料分析（MA）等領域的深厚實力，公司積極推動轉型，推出五大高附加價值解決方案，包括汽車電子驗證、太空環境測試、AI高速驗證與訊號模擬測試、先進製程與封裝、智慧即時全球可靠度驗證，以高技術門檻擺脫價格競爭，挺進高毛利市場，開創新局。

余維斌表示，去年全球半導體產業在AI技術的強勁驅動下迎來新一波成長浪潮。AI不僅重塑高效能運算（HPC）、雲端伺服器與邊緣運算市場，更推動半導體技術快速演進，帶動記憶體、晶片設計、先進封裝與製程的需求攀升。企業競相提升運算能力，促使整體供應鏈加快技術創新與市場布局，進一步強化半導體產業的競爭格局。

余維斌進一步指出，去年是宜特成立30周年，這一年邁入「宜特2.0」時代。不僅持續深化AI、太空電子、先進製程、先進封裝、車用電子等領域，更從「解決客戶的痛點」進一步升級為「讓客戶更為輕鬆」，提供更快、更全面的整體解決方案。去年員工人數突破1200人，營收、純益均創下歷史新高。

余維斌說，今年面對全球產業變革與地緣政治帶來的貿易壁壘與市場動盪，公司選擇不再受限於傳統「Me Too」市場的紅海競爭，而是全面升級、脫胎換骨。奠基於過去30年在故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）、材料分析（MA）等領域的深厚實力，積極推動轉型，推出五大高附加價值解決方案，包括汽車電子驗證、太空環境測試、AI高速驗證與訊號模擬測試、先進製程與封裝、智慧即時全球可靠度驗證，以高技術門檻擺脫價格競爭，挺進高毛利市場，開創新局。

展望未來，宜特科技將持續深化市場布局，強化全球競爭力，並與國際產業鏈夥伴緊密合作，提升技術差異化與市場影響力。我們堅持以創新為核心驅動力，透過技術升級、服務優化與全球拓展，持續為客戶創造價值，在瞬息萬變的科技產業中穩健前行，確保領先地位。

宜特去全年合併營收43.46億元，年增14%，創下歷史新高；營業利益為3.69億元，歸屬於母公司純益為4.82億元，均創下歷史新高。每股純益6.5元，為歷史次高。

宜特董事長余維斌（右一）今天主持股東常會。圖／宜特提供
宜特董事長余維斌（右一）今天主持股東常會。圖／宜特提供

宜特 半導體 AI

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