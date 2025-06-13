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宏達電、高雄大學打造台灣 WebXR 3D 沉浸式創作課堂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國立高雄大學學生作品《阿努比斯的審判》。宏達電提供
國立高雄大學學生作品《阿努比斯的審判》。宏達電提供

宏達電（2498）旗下3D 沉浸式網路生態VIVERSE，與國立高雄大學工藝與創意設計系合作，率先在台灣大學部課程導入 VIVERSE Create平台，開設「WebXR 3D 沉浸式創作」實作課程，讓學生以零程式背景、實戰導向方式，打造具文化深度與社會觀點的原創 3D 虛擬空間。

宏達電表示，這門課不只是學習技術，更是一次「將設計轉譯為敘事、轉化為數位互動體驗」的實驗課程，展現 WebXR 3D 沉浸式技術在文化、社會與自我敘事上的應用潛力。

宏達電指出，VIVERSE Create是一款功能強大由AI驅動的3D沉浸式內容創建平台，提供直觀介面與資源整合支援。採用免程式編輯（no-code）介面設計，支援WebXR操作，讓創作者無需具備專業技術背景，即可快速建構虛擬世界。平台同時整合 Sketchfab資料庫中數百萬個3D模型，協助使用者輕鬆打造多元虛擬空間，並支援PlayCanvas進階互動設計，還可輕鬆地一鍵上傳至 VIVERSE 平台，滿足專業創作者需求，實現跨平台的沉浸式體驗與應用。

在平台支持下，藝創系副教授王政弘、副教授翁群儀與助理教授蘇鴻昌在《媒體創新設計》課程中指導學生完成11組沉浸式創作，並於日前舉辦「遊於虛實」成果展。國立高雄大學校長陳啓仁表示，「這堂課程及成果展不僅充分展現藝創系長期關注社會、文化、環境等議題的教學特色，也顯示出學生將設計轉化為可落實、甚至具有商轉潛力作品的能力。VIVERSE平台拓展了學生的學習視野，讓他們在面對AI、XR與Web4所引領的新世代設計市場時，擁有更具體的實作經驗與應用思維。」

HTC 台灣區業務總監簡瑞春表示，「VIVERSE Create 平台不僅為學生提供了一個易於發揮的創作工具，也為數位文化的探索開啟更多可能。我們期待透過與高雄大學等校合作，培育具備 AI + XR + 3D 能力的新世代敘事者與創作人。」

目前，VIVERSE Create 平台已應用於德州大學奧斯汀分校等國際高校，HTC 也將持續於台灣拓展教學合作，深化數位敘事教育。

宏達電 AI

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