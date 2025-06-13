廣達股東會今登場 董座林百里親釋 AI 市場最新展望

代工大廠廣達（2382）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗表現，而團隊也於13日在林口總部召開114年股東大會，並由董事長林百里親自現身，而他也將釋出AI人工智慧領域的最新市場現況。根據摩根士丹利證券（大摩）近日公布的「大中華科技硬體」產業報告顯示，第2季GB200 NVL72出貨上看6,000櫃，較首季數倍激增，並看好在人工智慧（AI）伺服器下游硬體台廠中，廣達等代工廠的表現將有望「優於大盤」。

據悉，代工大廠廣達近年受到全球各市場掀起的「AI巨浪」帶動，也讓其股價表現持續拉升、狂飆，不僅連連刷新近十年以來的新高紀錄，也使得創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上了首富的寶座。而廣達昨日獲外資買超5,123張、投信買超527張、自營商買超368張、三大法人合計買超達6,018張，而外資及自營商都是自賣轉買，因此也引發大批市場投資人的目光關注。

事實上，廣達自從1988年成立以來，已走過37個年頭，回顧過往，廣達能成功搭上這波AI巨浪絕非偶然，其實經營團隊早在2000年就已提前開始朝雲端伺服器領域投入發展，截至2006年，隨著GOOGLE雲端服務興起，團隊也一路見證了雲端運算時代的展開，時序來到近兩年來，團隊也透過旗下雲達科技（QCT）來加大力道佈局市場，最終也成功入手輝達的AI伺服器大單。

廣達已公布5月合併營收1,602.42億元，月增4%、年增58.2%，創單月同期新高，合併前5個月營收7,999.25億元，年增達74.8%，續繳亮麗表現。據悉，廣達旗下AI 伺服器動能在這兩年來持續升溫，並且在全球AI資料中心商機持續增強之下，走勢也持續強勁。展望未來，團隊看好今年伺服器業績將強勁年增雙位數百分比，也強調其成長力道將超越其他產品線，喊話「AI伺服器」的佔比，將再度擴大、預計將超過5成，並在下半年再迎來爆發期。

而根據廣達113年財報資料，去年稅後純益為579.02億元，較去年同期396.76億，年增50.5%，每股純益則達15.49元。而團隊除已通過113年度財務報告外，也決議發放每股13元現金股利，發放率達83.93%、現金殖利率達到4.79%。而同時身為廣達大股東的董事長林百里，預計今年的股息收入，將可以領到高達131.65億元的鉅額現金，也引發市場關注。