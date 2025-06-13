超微明年推出下一代AI機架系統Helios 劍指輝達Rubin平台

晶片大廠超微（AMD）在先前併購ZT後，得以強化機架布局，美國時間12日於Advancing AI 2025大會中公布搭載最新Instinct MI350系列AI加速器的機架級AI基礎設施，預計將於下半年廣泛上市。同時還預告明年推出搭載下一代Instinct MI400系列的新一代AI機架系統將命名為「Helios」，AI運算表現將會有更大幅度提升，並對標劍指輝達的Vera Rubin平台產品。

超微目前最新的機架級AI基礎設施，搭載Instinct MI350系列、第5代EPYC處理器「Turin」與AI網路介面卡（NIC）Pensando Pollara，已部署於Oracle雲端基礎設施（OCI）等超大規模雲端供應商的建設中，並預計於今年下半年廣泛上市。

同時，超微預告，明年將推出更新一代AI基礎建設解決方案，AI機架系統名為「Helios」，將搭載Instinct MI400系列GPU、Zen 6架構的EPYC處理器「Venice」與AI網路介面卡Pensando Vulcano。