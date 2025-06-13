超微正式推出 AI 加速器 MI350系列 解決方案預計第3季開始出貨
晶片大廠超微（AMD）於美國時間12日在聖荷西舉行Advancing AI 2025大會，由執行長蘇姿丰正式宣布推出其最新首款以3奈米製程打造的AI加速器產品Instinct MI350系列，相關解決方案預計從第3季開始出貨。
超微Instinct MI350系列正式亮相，包含Instinct MI350X與MI355X平台，是基於CDNA 4架構，以3奈米製程打造，擁有1,850億個電晶體，支援HBM3E記憶體，並有氣冷與液冷方案。
相較於上一代產品，Instinct MI350系列標榜提供4倍的AI運算能力提升，及35倍的推論能力躍進，同時，在多項比較數值上也超越競爭對手輝達的B200／GB200產品。
超微並強調，Instinct MI355X在性價比方面有顯著提升，相較於競爭對手的B200解決方案，每美元可產生多達40%的Token。
除了今年推出的Instinct MI350系列，超微也預告明年將推出Instinct MI400系列。
雖然目前輝達在AI晶片仍占有多數市場，不過超微正積極攻城掠地，以擴展更大版圖。蘇姿丰先前提到，MI350 系列是超微Instinct產品線接下來持續增長的關鍵點，預計將會成長快速，並預期該公司下半年AI相關業務將會有強勁成長表現。
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