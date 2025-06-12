Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

Hami 書城在4月正式取得碳足跡標章，成為目前國內唯一擁有碳足跡標章的電子書平台，今天更與國立空中大學合作簽約，正式啟動「電子教科書永續行動計畫」，國立空大可望逐年減少近萬冊的印刷量，落實低碳學習、未來學習與公平學習，減紙行動與教育創新雙軌並行，聯手打造教育新典範，共同推動ESG目標，實踐綠色閱讀與綠色教育。

「電子教科書永續行動計畫」簽約儀式，在中華電信董事長簡志誠的見證下順利完成。計畫具有三個指標性意義，一、Hami書城提供電子教科書上架與閱讀平台，串聯課程資源並提供國立空大專屬入口讓學生使用，推動未來學習；二、「減紙行動 × 教育創新」雙軌並行，國立空大宣布將減少紙本教科書印製量，改以電子教科書為主，落實低碳學習；三、提供偏鄉與弱勢學習資源，促進數位平權，確保每位學生都能享有平等的數位閱讀機會，實踐公平學習。

簡志誠表示，中華電信長期致力於 ESG 永續發展，用實際行動展現環境保護，很高興見證Hami書城攜手國立空中大學，合作「電子教科書永續行動計畫」，這是結合科技、閱讀與教育的創新合作，也落實對地球的承諾。謝謝經營Hami書城的中華電信子公司春水堂科技與國立空中大學共同推動綠色閱讀與綠色教育，也期待更多的教育單位一同加入。

春水堂科技董事長孟義超表示，春水堂科技經營Hami書城多年，深耕數位閱讀市場，這次的合作讓Hami書城成為國立空大電子教科書的專屬平台，不僅幫助偏鄉及弱勢族群降低學習障礙、縮短城鄉落差、促進數位平權，同時也結合ESG政策，對應聯合國永續發展目標，包含SDG4 優質教育與SDG13氣候行動，與合作夥伴共同為ESG 永續發展盡一份心力，並創造閱讀風氣，提升國家競爭力。同時，國立空大的教師及同仁現在已經可以在Hami書城閱讀電子報紙、雜誌、暢銷書等，為雙方合作邁向第一步的節能減碳。

國立空中大學校長許立一表示，與 Hami 書城的合作，是持續落實本校三大核心願景的重要里程碑。首先是「數位轉型」，正式宣告從傳統紙本教科書步入數位出版時代；其次是「未來學習」，引領學生躍上雲端學習之路，培養與時俱進的數位素養；最後則是「永續發展」，推動低碳學習行動，具體實踐ESG及大學社會責任。國立空大預計自明年推動教材無紙化行動，將可逐年減少近萬冊的教科書印刷量，以達節能減碳目標。