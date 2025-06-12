聽新聞
0:00 / 0:00

Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
Hami書城、國立空中大學攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」簽約儀式，由春水堂科技董事長孟義超（左）與國立空中大學校長許立一（右）進行，中華電信董事長簡志誠（中）擔任見證人。圖／Hami書城提供
Hami書城、國立空中大學攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」簽約儀式，由春水堂科技董事長孟義超（左）與國立空中大學校長許立一（右）進行，中華電信董事長簡志誠（中）擔任見證人。圖／Hami書城提供

Hami 書城在4月正式取得碳足跡標章，成為目前國內唯一擁有碳足跡標章的電子書平台，今天更與國立空中大學合作簽約，正式啟動「電子教科書永續行動計畫」，國立空大可望逐年減少近萬冊的印刷量，落實低碳學習、未來學習與公平學習，減紙行動與教育創新雙軌並行，聯手打造教育新典範，共同推動ESG目標，實踐綠色閱讀與綠色教育。

「電子教科書永續行動計畫」簽約儀式，在中華電信董事長簡志誠的見證下順利完成。計畫具有三個指標性意義，一、Hami書城提供電子教科書上架與閱讀平台，串聯課程資源並提供國立空大專屬入口讓學生使用，推動未來學習；二、「減紙行動 × 教育創新」雙軌並行，國立空大宣布將減少紙本教科書印製量，改以電子教科書為主，落實低碳學習；三、提供偏鄉與弱勢學習資源，促進數位平權，確保每位學生都能享有平等的數位閱讀機會，實踐公平學習。

簡志誠表示，中華電信長期致力於 ESG 永續發展，用實際行動展現環境保護，很高興見證Hami書城攜手國立空中大學，合作「電子教科書永續行動計畫」，這是結合科技、閱讀與教育的創新合作，也落實對地球的承諾。謝謝經營Hami書城的中華電信子公司春水堂科技與國立空中大學共同推動綠色閱讀與綠色教育，也期待更多的教育單位一同加入。

春水堂科技董事長孟義超表示，春水堂科技經營Hami書城多年，深耕數位閱讀市場，這次的合作讓Hami書城成為國立空大電子教科書的專屬平台，不僅幫助偏鄉及弱勢族群降低學習障礙、縮短城鄉落差、促進數位平權，同時也結合ESG政策，對應聯合國永續發展目標，包含SDG4 優質教育與SDG13氣候行動，與合作夥伴共同為ESG 永續發展盡一份心力，並創造閱讀風氣，提升國家競爭力。同時，國立空大的教師及同仁現在已經可以在Hami書城閱讀電子報紙、雜誌、暢銷書等，為雙方合作邁向第一步的節能減碳。

國立空中大學校長許立一表示，與 Hami 書城的合作，是持續落實本校三大核心願景的重要里程碑。首先是「數位轉型」，正式宣告從傳統紙本教科書步入數位出版時代；其次是「未來學習」，引領學生躍上雲端學習之路，培養與時俱進的數位素養；最後則是「永續發展」，推動低碳學習行動，具體實踐ESG及大學社會責任。國立空大預計自明年推動教材無紙化行動，將可逐年減少近萬冊的教科書印刷量，以達節能減碳目標。

閱讀 中華電信

延伸閱讀

Hami書城×國立空中大學 2025攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」 落實低碳、公平與未來學習

影／高職銲接教材錯誤百出 立委促國教院重審教科書

中華電信30萬股東看過來 387億元現金股利這天發

立院交委會考察連江縣 台馬4號海纜拚115年完工

相關新聞

Hami書城攜手空大 啟動電子教科書永續行動落實減碳

Hami 書城在4月正式取得碳足跡標章，成為目前國內唯一擁有碳足跡標章的電子書平台，今天更與國立空中大學合作簽約，正式啟...

SEMI推舉日月光半導體執行長吳田玉為國際董事會主席

SEMI（國際半導體產業協會今日宣布，其國際董事會已根據協會章程，選舉日月光半導體公司執行長吳田玉為新任主席，Comet...

輝達：AI基礎設施市場 上看百兆美元

輝達宣布下一個巨大商機在於人工智慧（ＡＩ）基礎設施，且其市場規模可能達到目前被認為「不可能」的境界，估計價值將達到驚人的...

研調：iPhone首季生產數季減40% 三星重回全球第一

TrendForce調查，今年第1季全球智慧手機生產總數達2.89億支，年減約3%，其中，中國地區受惠補貼紅利，銷量微幅...

錄取率僅1.7%！鴻海董事長辦公室遴選暑期實習生 競爭超激烈

鴻海2025年董辦暑期實習遴選結果出爐，今年在超過一千份的申請文件中，總共有18位優秀學生進入正取名單，錄取率僅1.7%...

Yahoo迎30周年！推動在台策略轉型 要更年輕、更有趣

Yahoo全球迎來成立30周年里程碑，見證網路產業一路變遷。Yahoo宣布在台灣市場展開策略轉型，透過「小團隊，大行動力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。