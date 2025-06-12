SEMI推舉日月光半導體執行長吳田玉為國際董事會主席

SEMI（國際半導體產業協會今日宣布，其國際董事會已根據協會章程，選舉日月光半導體公司執行長吳田玉為新任主席，Comet AG董事長班傑明（Benjamin Loh）為新任副主席，任命立即生效。

吳田玉和Benjamin Loh將領導SEMI國際董事會執行委員會，推動協會在全球的營運、專案和服務發展，以支持產業發展及其會員公司。吳田玉先前曾擔任董事會副主席，而Benjamin Loh則擔任董事會成員。

SEMI總裁兼執行長阿吉特·馬諾查（Ajit Manocha）表示：「祝賀吳田玉和班傑明先生當選，並期待與他們共同擔任SEMI國際董事會執行委員會的新職務。兩位董事在擔任董事會成員期間，都展現了應對全球半導體行業挑戰和加速行業發展的熱情。

吳田玉目前擔任日月光集團營運長及董事會成員。在加入日月光集團之前，他曾在IBM擔任多個領導職務，涉及美國、歐洲和亞太地區的研發、製造和銷售。他被選為美國國家工程院院士，以表彰其對永續電子製造和半導體封裝量產的貢獻。吳先生擁有國立台灣大學土木工程學士學位，並在賓州大學獲得機械工程和應用力學碩士和博士學位。

班傑明最近擔任ASM International的管理委員會主席、總裁兼首席執行官，以及ASMPT的非執行董事。在其職業生涯早期，曾擔任Schneeberger、Schweiter Technologies AG和Liteq BV的非執行董事。他也曾在歐瑞康公司、Veeco Instruments、FEI和VAT Vacuum Valves擔任高階主管。盧先生擁有日本東北大學電子工程學位。

吳田玉接替Axcelis Technologies, Inc.的執行顧問、前執行長兼執行主席Mary Puma擔任SEMI國際董事會執行委員會主席。

阿吉特·馬諾查表示：「我們感謝Mary在SEMI國際董事會22年的辛勤服務中所展現出的堅定不移的承諾。」「Mary還擔任 SEMI基金會董事會主席，為這一重要項目提供諮詢，幫助指導了 SEMI 關鍵項目的擴展，以推動全球半導體行業發展，例如倡導、可持續發展，尤其是勞動力發展。我非常感謝她與 SEMI。的合作以及她對人才培養的熱情投入，這源於我們共同的信念：行業的未來不僅取決於創新，還取決於創新背後的人才。

SEMI基金會是SEMI的非營利組織，主要推動 SEMI 勞動力發展計畫。

SEMI 國際董事會擁有 18 名有表決權的董事和 11 名名譽董事，體現了該協會活動的全球範圍。 SEMI 董事由全體會員選舉產生，作為董事會的有表決權成員，任期為三年，共可連任五屆。