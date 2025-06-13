超微拓展版圖 軟硬兼施

超微12日端出旗下最強AI加速器「Instinct MI350」系列之餘，搭配AI基礎建設布建的軟體與硬體組合同步登場，其中，Salina 400資料處理器（DPU）將從今年第3季開始出貨，標榜效能表現是上一代產品的兩倍，是對手輝達DPU產品BlueField 3的1.4倍。

AI機架系統中除了核心的CPU與GPU，要提升AI運算效率需更多周邊支援。超微Instinct MI350系列機架支援超乙太網路聯盟（UEC）的規範，相容的AI網路介面卡（NIC）Pensando Pollara 400已開始出貨，Salina 400資料處理器第3季開始出貨。

除了硬體之外，超微在軟體支援方面更加著力，在Advancing AI 2025大會推出最新版本的開源AI軟體堆疊ROCm 7，以滿足生成式AI與高效能運算工作負載日益增長的需求，提升開發人員體驗。