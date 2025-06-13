「中國有華為罩著」 黃仁勳促美鬆綁銷售禁令

經濟日報／ 編譯湯淑君、科技組／綜合報導

輝達執行長黃仁勳12日接受CNBC專訪時表示，若美國持續對中國大陸AI晶片施加出口限制，那麼大陸科技巨人華為必定會善用自己在這個世界第二大經濟體的優勢地位。

黃仁勳在巴黎Viva科技會議場邊對CNBC說：「我們（美國）的技術比他們（大陸）領先一代。」但他警告：「如果美國不想參與中國（市場），中國自有華為罩著，其他人都有華為罩著。」意指華為將供應中國大陸和其他市場所需。

美中甫結束在倫敦的經貿磋商會議，即便雙方達成框架協議，華府仍未鬆綁輝達H20晶片與更先進領域的產品與技術銷陸。業界解讀，黃仁勳上述談話，有再次喊話川普政府解除H20銷陸禁令的味道。

因應美國禁令，北京大力扶植華為和其他國內企業，設法打造自己的AI晶片生態系，以因應美國出口管制阻撓陸企購得用於發展AI的先進半導體。

黃仁勳強調，務必讓世界各地的開發者依據美國，而非中國大陸的技術堆疊打造AI應用。他說：「如果我們想讓美國的技術堆疊在世界各地勝出，那麼，放棄占世界50%的AI研究員，就很不明智...假如所有的AI開發者都在中國，我認為中國堆疊會勝出。所以，我們真的必須留意短期行動可能不經意造成長期的後果。」

黃仁勳認為，向川普政府告知輝達技術特性和半導體產業的相互競爭關係，並非他的職責。他表示，川普「知道自己在做什麼，他有一套行動計畫，我信任他，我們也會盡可能支持他」。

美國 AI

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