超微人工智慧晶片 叫陣輝達…廣達、緯創等將支援相關平台

超微美西時間12日宣布，推出旗下最強AI加速器「Instinct MI350」系列，採台積電3奈米製程打造，預計第3季開始出貨。業界認為，超微新品點燃新一波全球AI晶片搶單大戰，要與輝達別苗頭，台積電通吃超微與輝達代工訂單，左右逢源，成為大贏家。

超微於12日在聖荷西舉行Advancing AI 2025大會，釋出新品計畫，同時宣布未來兩年AI產品發展藍圖。超微端出新品後，獲得眾多夥伴回響，已有20多家Instinct MI350系列解決方案夥伴加入，其中，台廠包括廣達（2382）集團旗下雲達、緯創、微星、技嘉、神達、英業達、仁寶、華擎等。

超微執行長蘇姿丰4月造訪台灣時，已預告將推出下一代AI晶片，這次新品Instinct MI350系列正式亮相，包含Instinct MI350X與MI355X平台基於CDNA 4架構，以3奈米製程打造，擁有1,850億個電晶體，支援HBM3E記憶體，並有氣冷與液冷方案。

超微指出，相較於上一代產品，Instinct MI350系列提升四倍的AI運算能力，推論能力35倍，在多項比較數值上超越競爭對手輝達的B200／GB200產品。超微強調新品的性價顯著提升，相較於競爭對手的B200解決方案，每美元可產生多達40%的符元（Token）。

超微並預告，明年將繼續推出下一代「Instinct MI400」系列，2027年再推進至「Instinct MI500」系列AI加速器，讓外界更明確知道未來兩年的相關產品發展藍圖。

輝達仍是全球AI晶片龍頭，超微積極追趕、擴展更大版圖。蘇姿丰日前在首季財報電話會議中指出，從第1季開始對多個客戶送樣Instinct MI350系列，客戶端對於這項產品很感興趣，為下半年廣泛部署奠定基礎。

蘇姿丰先前提到，MI350系列是超微Instinct產品線持續增長的關鍵點，預計將會成長快速，預期下半年AI相關業務將會有強勁成長表現。

超微也在大會中揭露，Oracle雲端基礎建設（OCI）是首批採用搭載Instinct MI355X開放式機架級AI基礎設施業者之一，協助客戶實現大規模的AI建構、訓練和推論。