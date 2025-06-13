黃仁勳：AI基建商機百兆美元 宣告全球進入「機器人與自駕車十年」

輝達執行長黃仁勳宣告，全球進入「機器人與自駕車十年」，作為技術基礎的AI基礎設施潛力龐大，市場規模可能達到目前被認為「不可能」的境界，估計價值將達到驚人的100兆美元（近新台幣3,000兆元）。

法人看好，黃仁勳高喊AI基礎設施商機驚人，台積電、台達電（2308）、光寶、鴻海、廣達、緯創等台灣協力廠都將跟著旺，隨著機器人與自駕車等終端應用遍地開花，也為上銀、羅昇、和大、盟立、所羅門、亞光等台廠帶來更多新商機。

黃仁勳談話重點

黃仁勳11日參加巴黎Viva Tech並接受CNBC訪問時表示：「這將是自駕車、機器人、自動化機械的十年」。輝達已在美國自駕車發展扮演重要角色，銷售自駕車解決方案的軟硬體。

此前，黃仁勳發表演講時說，輝達的下一個重心將是打造AI基礎設施，各國政府都會像看待水電等基礎設施一樣，認真看待此事。

他預測，未來AI基礎設施市場的價值將達到約100兆美元，幾乎是輝達目前市值的30倍，且這個產業可望帶來下一場工業革命，屆時AI將成為人類生活不可或缺的一部分。AI基礎設施將包含多種元素，包括人形機器人、自動機器等。

科技網站WccfTech指出，雖然黃仁勳對市場規模100兆美元的預測有些樂觀，但也凸顯輝達前景大好。輝達一直處於AI運算領域前沿，從模型訓練到推理，再到現今的代理AI和物理AI，已將AI各種元素融入幾乎所有形式的商業與消費活動。

輝達也分析為政府支持的機構打造「AI 工廠」的前景。黃仁勳表示，這些AI工廠與資料中心大不相同， 將像傳統製造工廠一樣具有生產力，並能為經濟體帶來收入。這些AI工廠的產量將以其生產的「代幣數量」來衡量，各國政府將競相採用優異且可擴充的輝達硬體，以獲得更多代幣數量。

隨著輝達將重心轉向主權AI，該公司已啟動AI基礎設施的開發。研究機構Radio Free Mobile創辦人溫莎說，儘管輝達和西方同業可能因出口管制，流失在大陸市場的競爭力，但輝達將在其他領域尋求擴大市場。