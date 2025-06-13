台積熊本二廠 準備動起來…攜手東大培育研發人才

台積電（2330）進度延宕的日本熊本二廠要準備動起來了。綜合外媒報導，台積電日本子公司「TSMC Japan」總經理小野寺誠透露，台積電計劃在熊本縣菊陽町興建的第二座工廠將在2025下半年動工。

台積電熊本二廠原訂今年首季動工，實際上卻未執行。台積電董事長魏哲家日前於股東會說明，因熊本當地交通問題，使得熊本二廠進度延後。隨著熊本二廠動工時間有眉目，法人看好將助攻台積電海外布局，也為業績增添新動能。

台積電日本熊本二廠動態

台積電日本布局持續推進，關鍵夥伴崇越、閎康等可望同步受惠。崇越提到，期待與日本在地廠商合作，日本九州有許多在成熟製程發展穩健的隱形冠軍企業，提供二手設備清洗、翻新服務等，也是崇越下一步期待合作的對象。

閎康受惠日本客戶群快速擴張，旗下名古屋實驗室維持滿載，訂單外溢到熊本實驗室，預計今年名古屋及熊本實驗室持續增加機台。

台積電熊本二廠何時動工備受矚目，小野寺誠在台積電年度技術論壇日本場透露，台積電計劃在熊本縣菊陽町興建的第二座工廠將在2025下半年動工。

小野寺誠表示，2024年台積電在日本市場營收超過40億美元（約5,800億日圓），占台積電營收比重約4%，晶圓出貨量（以12吋換算）超過149萬片、占整體比重約一成左右。台積電在日本主要幫索尼等客戶代工。

台積電位於熊本縣菊陽町的熊本一廠2022年4月開始興建，並於2024年底開始量產，生產12／28奈米製程邏輯晶片，熊本二廠規劃生產目前日本國內最先進的6奈米產品。

台積電衝刺日本布局之際，也強化儲備日本當地研發能量與培育人才，昨天宣布與東京大學共同宣布啟用TSMC-UTokyo Lab（台積電-東京大學實驗室），致力於共同推動先進半導體研究、教育及人才培育。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，台積電-東京大學實驗室建立在雙方2019年以來的成功合作基礎之上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。

台積指出，台積電-東京大學實驗室是該公司首間海外大學合作的聯合實驗室，將利用各自領域領先全球的豐富知識、經驗與創造力。