台灣第一人 日月光吳田玉任SEMI主席

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
日月光投控營運長吳田玉出任SEMI主席。聯合報系資料照
日月光投控營運長吳田玉出任SEMI主席。聯合報系資料照

國際半導體產業協會（SEMI）昨（12）日宣布，其國際董事會推舉日月光投控（3711）營運長吳田玉擔任新任主席，即日起生效。SEMI是全球最大半導體產業組織，吳田玉是第一位擔任SEMI主席的台灣半導體業高層，象徵台灣半導體業更受國際重視。

SEMI表示，吳田玉將協助SEMI推動該協會全球營運、專案和服務發展，以支持產業發展及其會員公司。

吳田玉是國立台灣大學土木工程理學士，並在美國賓州大學獲得機械工程和應用力學碩士和博士學位，半導體資歷豐富，先前曾擔任SEMI董事會副主席。

在半導體領域，吳田玉曾在IBM擔任過多個領導職務，遍及美國、歐洲和亞太地區的研發、製造和銷售部門。同時，吳田玉也是美國國家工程院院士，以表彰其對永續電子製造和半導體封裝量產進步的貢獻。

SEMI是全球最大半導體產業協會，連接全球半導體和電子設計及製造供應鏈中超過3,000家會員公司和150萬名專業人士，包括台積電、英特爾、日月光等重量級大廠都是SEMI會員。

吳田玉 半導體

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