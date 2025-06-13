媒體議價法 報業公會籲強制議價仲裁

立法院交通委員會昨（12）日舉行媒體議價制度立法公聽會，報業公會理事長黃樹德重申五點聲明，包括落實新聞有價與公平競爭原則，應以強制議價仲裁制度為主要立法精神等。

學界則提出「議價+基金」雙軌主張，包括積極推動與平台合理的媒體議價法規或仲裁制度，成立新聞基金直接協助新聞工作者與新聞組織。

黃樹德提出報業公會五點聲明，一、支持立法保護新聞媒體產業，為落實新聞有價與公平競爭原則，應以強制議價仲裁制度為主要立法精神；二、議價仲裁依法應盡快於一定期限內完成。

三、若主張採基金撥補方式時，大型數位平台及政府對基金捐贈應有強制性，且金額須有明確標準，基金應以媒體受雇人數為準，依比例撥補。

四、基金撥補應由四大媒體公協會負責制訂發放規則，基金會無審查權與補助金額之裁量權；五、大型數位平台不透明的演算及分潤機制下，立法目標應改善新聞產業環境。

聯合報系法務經理廖健翔呼籲「新聞有價、公平對等」，並對修法提出建議，首先仲裁程序應有一位新聞媒體或數位經濟領域專業人士參與；其次，主管機關建議由公平會擔任；第三，應明定平台業者「轉載」方式，貫徹新聞有價。

新聞學界、業界、專業團體與學生也串聯發起〈拒絕平台剝削、搶救新聞產業〉連署，希望政府跟進各國行動修訂法律。