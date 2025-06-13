媒體議價法 數發部力挺…立委要求拚本會期三讀

立法院交通委員會昨（12）日舉行媒體議價制度立法公聽會，數位發展部表示堅定支持新聞有價，數發部長黃彥男承諾，會再跨部會協調，年底前提出《媒體議價法》對案。但立委認為腳步仍太慢，將力促相關法案在本會期就三讀通過。

針對數位平台長期挪用媒體內容、不當取利的結構性問題，各界呼籲政府應扮演更積極角色，透過立法規範平台。立法院交委會昨日邀請產官學界舉辦公聽會。

政府回應媒體議價法進度

數發部先前曾擔憂若倉促訂定媒體議價法，恐遭致美國川普政府報復。但數發部昨日改口，強調堅定支持新聞有價，將扮演溝通平台角色，促進媒體與平台間對話與合作。另國家通訊傳播委員會（NCC）也同樣表示支持新聞有價。

數發部表示，因著作鄰接權與強制議價權的相關立法均面臨不同機會、風險與挑戰，考量國際情勢、AI新興科技應用及網路非主流媒體普及等，數發部將廣納建言，跨部會研議相關措施並凝聚共識，增進多元媒體環境。

數發部也將扮演溝通平台，促進媒體與平台間對話與合作，並持續鼓勵、支持新聞產業探索多元發展路徑，包括運用新興科技、促進數位轉型及發展訂閱制等新型商業模式，例如Google協助新聞業發展訂閱制的「北極星計畫」。

黃彥男表示，專家學者對於有效方法意見分歧，數發部希望有共識再提法案，會再跨部會協調，年底前會有對案。

NCC則指出，支持新聞有價，不論採行何種措施，相關機制設計應充分諮詢利害關係人的意見，並確保新聞媒體獨立性、不受不當干預。NCC會配合行政院跨部會小組分工，於職掌範圍內，參與政策研議，並持續蒐集、反映產業界訴求，於相關方案中納入數位平台與新聞媒體雙方透明、公平合作機制，共同建構健全新聞媒體生態。

另有業界代表認為，未來應由公平會擔任主管機關；但也有業者認為，AI正在興起，仍應由數發部扮演重要角色。與會的財政部提醒，針對立委提案設立數位新聞發展基金，應留意相關法源、財源。

對於數發部承諾年底前提出對案，民眾黨立委、交通委員會召委林國成表示，不會等到年底才排審，希望這會期就能通過。目前朝野立委已提出版本，他呼籲三黨都應重視相關議題，行政部門也不應該再拖。