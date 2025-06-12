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輝達：AI基礎設施市場 上看百兆美元

聯合報／ 編譯林聰毅湯淑君／綜合報導
輝達（Nvidia）宣布下一個巨大商機在於人工智慧（AI）基礎設施，估計其市場規模將達到驚人的100兆美元，並且帶來下一場工業革命。圖為輝達執行長黃仁勳11日在巴黎發表主題演講。路透
輝達（Nvidia）宣布下一個巨大商機在於人工智慧（AI）基礎設施，估計其市場規模將達到驚人的100兆美元，並且帶來下一場工業革命。圖為輝達執行長黃仁勳11日在巴黎發表主題演講。路透

輝達宣布下一個巨大商機在於人工智慧（ＡＩ）基礎設施，且其市場規模可能達到目前被認為「不可能」的境界，估計價值將達到驚人的一百兆美元。

科技網站WccfTech指出，輝達一直處於ＡＩ運算領域的前沿，並為各類型ＡＩ所帶來的下一場工業革命做好準備。

輝達透露了為政府支持的機構打造「ＡＩ工廠」的前景，黃仁勳表示，這些工廠與資料中心大不相同，ＡＩ工廠將像傳統製造工廠一樣具有生產力，並能為經濟體帶來營收。

WccfTech指出，這意味著輝達開闢了新的營收成長領域，黃仁勳預測未來ＡＩ基礎設施市場的價值將達到大約一百兆美元。這個數字幾乎是輝達目前市值的三十倍，而且這個產業可望帶來下一場工業革命，屆時ＡＩ將成為人類生活不可或缺的一部分。當然，ＡＩ基礎設施將包含多種元素，包括人形機器人、自動機器等。雖然市場規模一百兆美元的估計有些樂觀，但也確實凸顯輝達的未來前景一片大好。

隨著輝達將重心轉向主權ＡＩ，該公司其實已經啟動ＡＩ基礎設施的開發。黃仁勳日前已在中東和歐盟簽署了數十億美元的協議，使各國政府投入這場ＡＩ競賽。

黃仁勳接受ＣＮＢＣ專訪時表示，若美國持續對中國大陸ＡＩ晶片施加出口限制，那麼大陸科技巨人華為必會善用自己在這個世界第二大經濟體的優勢地位。

黃仁勳在巴黎Viva科技會議場邊對ＣＮＢＣ說：「我們的技術比他們領先一代。」但他警告：「若美國不想參與，參與中國，中國自有華為罩著，其他人都有華為罩著。」意指華為將供應中國大陸和其他市場所需。

北京大力扶植華為和其他國內企業，設法打造自己的ＡＩ晶片生態系，以因應美國出口管制阻撓陸企購得用於發展ＡＩ的先進半導體。

黃仁勳強調，務必讓世界各地的開發者依據美國、而非中國大陸的技術堆疊打造ＡＩ應用。

輝達 人工智慧 AI

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