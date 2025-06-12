聯發科明年營運 外資打問號…里昂下調獲利展望、野村維持中性評等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
Google張量處理單元（TPU）專案延遲，影響聯發科明年營收及獲利。聯合報系資料照
Google張量處理單元（TPU）專案延遲，影響聯發科明年營收及獲利。聯合報系資料照

聯發科（2454）近期股價在權值股中相對弱勢，里昂、野村兩大外資券商在最新報告直指，Google張量處理單元（TPU）專案延遲，影響聯發科明年營收及獲利，這也是首次有外資直接「開槍」，指該問題將衝擊聯發科明年業績。

兩家券商最新報告中，里昂對聯發科維持目標價1,250元及「持有」評等，野村也重申目標價1,500元及「中性」評等，但預期股價可能下修。

Google TPU專案延遲影響聯發科
Google TPU專案延遲影響聯發科

里昂指出，雖然聯發科為Google設計的224G SerDes晶片已經完成，但由於Google內部的運算核心設計延遲，預期該專案將延後一至二個月。因此，里昂下修聯發科2026年的資料中心特殊應用IC（ASIC）預估營收，從24億美元下修到16億美元。

里昂同時將聯發科明年預估每股稅後純益（EPS）下調4%，以反映Google專案延遲。到2026年下半年，Google TPU專案才能開始對聯發科有貢獻。基於聯發科今年下半年到明年上半年的預估獲利，里昂給予聯發科18倍的本益比，維持目標價1,250元及「持有」評等。

里昂指出，由於Google內部核心設計需要再調整，聯發科Google TPU專案定案時間可能延到今年9月至10月，到2026年第4季才會開始量產。如果量產進一步延後，Google可能僅支付一次委託設計服務（NRE）費用，將對聯發科營收構成更進一步的風險。

里昂指出，高通在9日宣布收購Alphawave，並表示該收購將為高通進軍資料中心市場提供關鍵技術。目前，能提供224G SerDes技術的廠商包括聯發科、Marvell、Broadcom、Synopsys、Cadence、Alphawave等。聯發科2025、2026年的ASIC專案預計不會受到此次收購所影響，但長期來看，SerDes市場的競爭將加劇。

自2023年下半年以來，野村就認為Google TPU將是聯發科股價上漲的最主要動能。不過，Google TPU專案一延再延，定案時間從2024年12月延到今年4月，再延到今年7月。野村指出，如果專案再延遲一次，聯發科將無法達成明年營收10億美元的目標。

聯發科 Google 4G

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