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成大、華碩攜手 AISVision智醫影像中心揭牌

中央社／ 台南12日電

國立成功大學醫學院和華碩攜手推動智慧醫療領域，「AISVision智醫影像創研中心」今天揭牌啟用，將作為醫學教育與人工智慧跨域整合重要平台，提供師生應用研究實作環境。

「AISVision智醫影像創研中心」在成大醫學院圖書館揭牌，華碩電腦股份有限公司捐贈10套共新台幣500萬元AISVision軟體，協助成大建置AI（人工智慧）視覺應用教學與研究平台，深化基礎醫學、臨床研究與人工智慧科技跨域整合。

成大醫學院長沈延盛說，AISVision軟體擴充醫學AI軟體應用，有助於推動基礎醫藥研究、臨床教學及創新研究等前瞻性多元發展，這是學術與產業共創未來具體實踐。

華碩全球副總裁張權德期盼同步強化、提升AI視覺技術在醫療影像、異常檢測等領域研究深度與臨床應用廣度。

成大表示，AISVision軟體是華碩開發的電腦視覺AI軟體工具組（AI視覺模型工具包），支援無需程式碼（No-Code）的快速模型訓練環境，內建影像分類、物件偵測、異常偵測、分割與傾斜物件辨識等AI核心演算法，可廣泛應用於醫材辨識、手術影像分析與醫療檢測等智慧醫療場域。

醫學院 成大 成功大學

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