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Yahoo迎30周年！推動在台策略轉型 要更年輕、更有趣
Yahoo全球迎來成立30周年里程碑，見證網路產業一路變遷。Yahoo宣布在台灣市場展開策略轉型，透過「小團隊，大行動力」、「全球技術，在地應用」、「以AI驅動內容創新」、「強化連結使用者與合作夥伴」四大策略，針對產品、內容、行銷三軌並進，持續優化使用者體驗及深化合作夥伴關係。
Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，Yahoo在台灣深耕近30年，仍是市場領先的網路平台，具備相當的規模、廣度和獲利能力，將重新定義Yahoo的未來，變得更年輕、更有趣，也更符合大家的需求。
Yahoo台灣在2024年與統一集團完成台灣電商業務的合資合作，本業發展重心聚焦Yahoo集團的核心服務與產品，包括目前台灣網路媒體第一的Yahoo新聞；高黏著度的Yahoo股市財經；以及Yahoo App相關服務等，在台灣市場持續點燃。
Yahoo在台灣以「全球資源 X 在地彈性」的雙引擎營運模式，提出四個發展策略，包括以Yahoo全球資源做為台灣在地團隊的運作基礎，使台灣團隊可以快速測試新功能、調整內容策略並優化產品體驗，包括深耕台股資訊，即時推出使用者期待的生活、投資理財新功能；將全球創新技術引入台灣市場，精進產品介面與功能，評估在台灣推出已在美國市場備受好評的Yahoo Mail的AI服務；積極運用AI進行內容創新，將AI應用進一步升級至現有的新聞推薦、廣告優化與內容個人化等領域；深化使用者與合作夥伴關係，強化與市場連結。
迎向Yahoo全球30周年，Yahoo積極在台灣推動革新，聚焦三大核心方向，引領品牌、產品、內容改變，讓Yahoo成為更貼近用戶日常、熟悉又充滿新鮮感的生活平台。
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