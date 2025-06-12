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國際選舉組織設AI諮詢小組 台灣中選會唯一東亞會員

中央社／ 華盛頓12日專電

美國非政府組織國際選舉制度基金會今天成立「人工智慧選舉諮詢小組」，台灣中選會是創始成員之一，也是東亞唯一代表。無任所大使唐鳳將於致詞時分享以「預先澄清」培養「心理抗體」的台灣經驗。

人工智慧可能方方面面影響選舉，負面操作如深偽技術（Deepfake）可能侵蝕公眾信任、加劇社會對立。國際選舉制度基金會（IFES）今天指出，「人工智慧選舉諮詢小組」（AI AGE）為常設性質，從資訊真實性、內容來源驗證、生物辨識到數位身分識別，AI AGE關注範圍涵蓋完整光譜。

這個新興小組將透過提供技術專業，支援選舉管理機關做出明智且具策略性的決策，因應AI系統的挑戰與威脅，同時形塑全球AI規範與標準，涵蓋民主核心價值與不同地區的選舉專業知識，後者尤其聚焦南方世界（Global South，又稱全球南方或南方國家，指開發中國家。）

AI AGE並結合台灣、烏克蘭、巴西、印尼、肯亞等選務機關與科技專家，共同評估選舉各階段的AI風險、測試因應措施並制定實務指引。數位發展部首任部長唐鳳也以工作小組成員身分加入，將於美東時間上午10時在華府舉行的論壇上透過預錄影片致詞。

根據中央社取得的講稿，唐鳳將提到民主在全球面臨空前挑戰，受專制勢力僱用者正破壞選舉進程，將AI武器化，「利用我們社會本身的優勢來對付我們」，這正是台灣日復一日面對的現實。

唐鳳在講稿中說：「自由與安全並非取捨關係，而是深化民主的過程。公民力量越強，我們抵禦社會威脅的韌性及能力也越堅韌。」

她說，去年全球一半人口參加投票。許多人面臨製造分裂及不和的陰險企圖，而這些企圖常因外國勢力干預而被放大。台灣對此提出創新的因應方式：預先澄清（pre-bunking）並解釋操縱策略。

唐鳳指出，這種方式有效地在心理上產生抗體，從而對謊言產生強烈的心理反應。無需依靠審查制度，透過媒體素養與「幽默勝於謠言」的理念，就能達到預防效果。

她表示，至關重要的是，AI必須被訓練為公益服務，同時解鎖人類集體智慧，建構更具責任與參與性的數位社會。台灣的經驗證明，民主可以像應用程式及軟體一樣持續演進。

唐鳳說：「沒有民主國家是孤島，台灣也不例外。因此，擁抱協作與民主的智慧，我們才能共同解放未來。」

國際選舉制度基金會是全球選舉民主的主要國際組織之一，總部位於美國維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）。1987年成立以來，在逾145國展開工作，協助進行可信賴的選舉。

今天的論壇除了唐鳳外，講者包括IFES總裁班布瑞（Anthony Banbury）及卡內基國際和平基金會（CEIP）科技與國際事務計畫高級研究員貝特曼（Jon Bateman）。

美國 唐鳳

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