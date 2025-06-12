中國大陸補貼政策拉動 首季智慧手機生產量2.89億支

根據TrendForce最新調查，2025年第1季全球智慧手機生產總數達2.89億支，雖然較2024年同期減少約3%，但各品牌生產表現相對平穩。其中，中國大陸第1季的銷售得利於補貼紅利，帶動銷量微幅成長。展望第2季生產表現，因國際政經情勢的不確定性，買氣受到壓抑，各品牌的生產表現預估持平第1季。

在主要品牌表現上，Samsung第1季因進入上半年旗艦新機備貨期，及因應美國新關稅政策調升生產計劃，智慧手機生產總數接近6,400萬支，季增約21%，單季排名重回全球第一。

Apple隨著新機鋪貨進入尾聲，第1季生產總數季減40%，降至4,800萬支，市占排名第二。Apple因其產品多不在中國大陸補貼範圍內，加上該市場競爭激烈，導致第1季在大陸市場市占明顯衰退。反觀美國市場，受關稅政策刺激，上半年需求前置趨勢明顯，卻也為下半年的銷售埋下不確定性。

Xiaomi (包括子品牌Redme及Poco)第1季產量近4,200萬支，排名穩居第三。該品牌高中低產品布局完整，加上補貼政策帶動，第1季表現不俗。另一方面，Xiaomi「人車家一體化」的產品生態鏈也進一步拉升該品牌的市場定位，有助於高階智慧型手機銷售。

產出市占排名第四為Oppo (含子品牌OnePlus及Realme)，第1季生產約2,700萬支，季減26%，和2024年同期相比下滑19%，主要因調節成品庫存所致。該品牌近年來積極拓展歐洲、南美洲等海外市場，其中Realme平價且新穎的設計，特別在南美市場獲得年輕族群青睞。

Vivo (包括子品牌iQoo) 第1季生產總數為2,400萬支，市占排名第五。該品牌銷售以中國大陸市場為主，同樣受惠於補貼政策帶動，第1季生產表現較去年同期成長。

Transsion(含TECNO、Infinix及itel)第1季總產出接近2,200萬支，季減20%，排第六名。Tanssion目前的銷售地仍以中國大陸以外的新興市場為主，未能收穫消費補貼紅利。另外，受到其他競爭對手亦加大對非洲、中亞等市場的投資，加上2024年同期受惠庫存回補墊高基期影響，使得今年第1季產量年減較為明顯，接近28%。