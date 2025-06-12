快訊

周杰倫健康亮紅燈！他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

美持續管制陸晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

印度航空墜機聲明回應 「242乘客國籍曝光」機場航班全面暫停起降

聽新聞
0:00 / 0:00

力士遭侵權 最終裁決出爐…華碩須賠償1050萬美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華碩。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
華碩。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

專業MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）設計廠商力士今日發布重訊指出，繼2月14日由美國德州東區聯邦法院陪審團裁決本公司針對華碩電腦公司提起的專利侵權訴訟勝訴，應賠償力士1050萬美元（約新台幣3.4億元），美東時間10日德州東區聯邦法院簽署最終判決，力士於本日取得判決文本，認定華碩電腦侵權行為屬於惡意侵權，判賠金額應一次性支付力士科技作為權利金，並判決所有獲判金額給予判決前利息，利息按5年期美國國庫券利率，按季複利計息計算。

力士表示，本次遭侵權的美國專利號為US 7629634（634專利）及US 7812409（409專利），總計有七項MOSFET產品料件侵犯力士專利；此外，依據美國聯邦民事訴訟規則，力士為本案勝訴方，有權申請訴訟費用，本公司律師將依法院要求提出費用清單及其他文件，維護公司權益最大化。

力士進一步表示，本次判決勝訴結果為公司長期穩定且高度重視專利權打上一劑強心針，力士擁有高達近百項MOSFET美國專利，且因自有專利生產技術優異成效，以及近年來主要客戶日益重視專利與智慧財產權議題，帶動ETR、RTG自有專利生產產品出貨比重連年攀升，2025年第1季維持在三成左右，是對力士辛勤耕耘專利的一大肯定。

未來力士將更積極投入研發新技術與生產平台，布局與維護各項專利資格，並期望此次判決能喚起市場對智慧財產權的重視，改善供應鏈不公平競爭環境，追求整體產業合法合規，以符合全球ESG公司完善治理、永續經營與企業責任之趨勢。

力士董事長鍾明道。圖／聯合報系資料照片
力士董事長鍾明道。圖／聯合報系資料照片

美國

延伸閱讀

迪士尼、環球影業聯合提告AI產圖公司Midjourney！稱其「無底洞般的抄襲機器」

華碩領航資安專利布局 榮獲後量子密碼CAVP認證

華碩自研後量子密碼演算法 獲美 NIST 親頒 CAVP 認證

都市傳說「乖乖」製成平安符 女賣家侵權賠錢還被判刑

相關新聞

Yahoo迎30周年！推動在台策略轉型 要更年輕、更有趣

Yahoo全球迎來成立30周年里程碑，見證網路產業一路變遷。Yahoo宣布在台灣市場展開策略轉型，透過「小團隊，大行動力...

錄取率僅1.7%！鴻海董事長辦公室遴選暑期實習生 競爭超激烈

鴻海2025年董辦暑期實習遴選結果出爐，今年在超過一千份的申請文件中，總共有18位優秀學生進入正取名單，錄取率僅1.7%...

力士遭侵權 最終裁決出爐…華碩須賠償1050萬美元

專業MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）設計廠商力士今日發布重訊指出，繼2月14日由美國德州東區聯邦法院陪審團裁決...

AI強勁需求驅動 NVIDIA輝達仍居全球前十大IC設計之首

集邦科技今日發布最新調查，今年首季因美國關稅政策促使終端電子產品備貨提前啟動，以及全球各地興建AI（人工智慧）資料中心，...

研調：iPhone首季生產數季減40% 三星重回全球第一

TrendForce調查，今年第1季全球智慧手機生產總數達2.89億支，年減約3%，其中，中國地區受惠補貼紅利，銷量微幅...

冬蟲夏草？日月光員工餐赫見巨蟲 網友爆黑幕「堅持不換團膳廠商」

雖然時常必須加班，甚至遭外界冠上「輪班星人」的稱號，但台灣科技業的高薪仍舊吸引許多人求職。不過，近期日月光的員工伙食接連爆出食安疑慮，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。