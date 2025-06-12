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力士遭侵權 最終裁決出爐…華碩須賠償1050萬美元
專業MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）設計廠商力士今日發布重訊指出，繼2月14日由美國德州東區聯邦法院陪審團裁決本公司針對華碩電腦公司提起的專利侵權訴訟勝訴，應賠償力士1050萬美元（約新台幣3.4億元），美東時間10日德州東區聯邦法院簽署最終判決，力士於本日取得判決文本，認定華碩電腦侵權行為屬於惡意侵權，判賠金額應一次性支付力士科技作為權利金，並判決所有獲判金額給予判決前利息，利息按5年期美國國庫券利率，按季複利計息計算。
力士表示，本次遭侵權的美國專利號為US 7629634（634專利）及US 7812409（409專利），總計有七項MOSFET產品料件侵犯力士專利；此外，依據美國聯邦民事訴訟規則，力士為本案勝訴方，有權申請訴訟費用，本公司律師將依法院要求提出費用清單及其他文件，維護公司權益最大化。
力士進一步表示，本次判決勝訴結果為公司長期穩定且高度重視專利權打上一劑強心針，力士擁有高達近百項MOSFET美國專利，且因自有專利生產技術優異成效，以及近年來主要客戶日益重視專利與智慧財產權議題，帶動ETR、RTG自有專利生產產品出貨比重連年攀升，2025年第1季維持在三成左右，是對力士辛勤耕耘專利的一大肯定。
未來力士將更積極投入研發新技術與生產平台，布局與維護各項專利資格，並期望此次判決能喚起市場對智慧財產權的重視，改善供應鏈不公平競爭環境，追求整體產業合法合規，以符合全球ESG公司完善治理、永續經營與企業責任之趨勢。
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