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Yahoo在台30週年宣布啟動轉型 推4大策略拚創新

中央社／ 台北12日電

Yahoo全球迎來30週年，也已在台深耕30年，今天宣布台灣市場展開策略轉型，透過團隊行動力、全球技術在地應用、以AI驅動內容創新、強化連結使用者與合作夥伴4大策略，針對產品、內容、行銷三軌並進，將優化使用者體驗及深化合作夥伴關係，維持市場影響力。

Yahoo今天發出新聞稿談未來展望。Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，Yahoo在台灣深耕近30年來，網路平台具備相當的規模、廣度和獲利能力，提供包括Yahoo新聞、股市財經、運動、汽車機車、電子信箱等，但仍需要持續進化，讓它變得更年輕、更有趣。

他表示，Yahoo台灣調整策略模式，2024年宣布與統一集團攜手完成台灣電商業務的合資合作，另一方面，將發展重心聚焦於仍隸屬Yahoo集團的核心服務與產品，包括Yahoo新聞、Yahoo股市財經、YahooApp等。

他說，為了確保產品與服務能精準貼合台灣市場及用戶需求，Yahoo在台灣有4大發展策略，首先為團隊行動力，以Yahoo全球資源做為台灣在地團隊的運作基礎，使台灣團隊可以快速測試新功能、調整內容策略並優化產品體驗，靈活因應市場需求，包括深耕台股資訊，即時推出使用者期待的生活、投資理財新功能等。

另一策略為全球技術本地應用。Yahoo持續將全球創新技術引入台灣市場，精進產品介面與功能，包括評估將美國已上線的Yahoo Mail創新服務導入台灣，整合AI技術強化搜尋、摘要和郵件撰寫功能等。

第三策略為AI驅動內容創新。持續積極運用AI進行內容創新，將AI應用進一步升級至現有的新聞推薦、廣告優化與內容個人化等領域。例如，2024年總統大選期間，Yahoo新聞結合生成式AI與智慧新聞彙整技術，協助讀者快速掌握候選人立場與重點議題。

第四策略為深化使用者與合作夥伴關係，舉辦消費者及客戶溝通活動，強化與市場連結。例如串聯社群舉辦街頭派對、與Yahoo香港串連打造行銷廣告產業盛事亞洲創意大獎等。

Yahoo AI

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