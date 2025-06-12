Yahoo在台30週年宣布啟動轉型 推4大策略拚創新
Yahoo全球迎來30週年，也已在台深耕30年，今天宣布台灣市場展開策略轉型，透過團隊行動力、全球技術在地應用、以AI驅動內容創新、強化連結使用者與合作夥伴4大策略，針對產品、內容、行銷三軌並進，將優化使用者體驗及深化合作夥伴關係，維持市場影響力。
Yahoo今天發出新聞稿談未來展望。Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，Yahoo在台灣深耕近30年來，網路平台具備相當的規模、廣度和獲利能力，提供包括Yahoo新聞、股市財經、運動、汽車機車、電子信箱等，但仍需要持續進化，讓它變得更年輕、更有趣。
他表示，Yahoo台灣調整策略模式，2024年宣布與統一集團攜手完成台灣電商業務的合資合作，另一方面，將發展重心聚焦於仍隸屬Yahoo集團的核心服務與產品，包括Yahoo新聞、Yahoo股市財經、YahooApp等。
他說，為了確保產品與服務能精準貼合台灣市場及用戶需求，Yahoo在台灣有4大發展策略，首先為團隊行動力，以Yahoo全球資源做為台灣在地團隊的運作基礎，使台灣團隊可以快速測試新功能、調整內容策略並優化產品體驗，靈活因應市場需求，包括深耕台股資訊，即時推出使用者期待的生活、投資理財新功能等。
另一策略為全球技術本地應用。Yahoo持續將全球創新技術引入台灣市場，精進產品介面與功能，包括評估將美國已上線的Yahoo Mail創新服務導入台灣，整合AI技術強化搜尋、摘要和郵件撰寫功能等。
第三策略為AI驅動內容創新。持續積極運用AI進行內容創新，將AI應用進一步升級至現有的新聞推薦、廣告優化與內容個人化等領域。例如，2024年總統大選期間，Yahoo新聞結合生成式AI與智慧新聞彙整技術，協助讀者快速掌握候選人立場與重點議題。
第四策略為深化使用者與合作夥伴關係，舉辦消費者及客戶溝通活動，強化與市場連結。例如串聯社群舉辦街頭派對、與Yahoo香港串連打造行銷廣告產業盛事亞洲創意大獎等。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言