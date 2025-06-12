快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

振樺電鄭傑文辭任董事長 今日生效

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠振樺電（8114）12日公告，董事長鄭傑文辭任，新任董事長待董事會選任後另行公告。

振樺電表示，鄭傑文因個人職涯規劃辭職，即日起生效，新任董事長待董事會選任後另行公告。

樺電11日舉行股東會，宏碁（2353）全球法務長暨公司治理主管郭劍成以振樺電董事身分出席股東會，時任振樺電董事長鄭傑文表示，振樺電將於7月30日舉行臨時股東會，進行全面董事改選，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性。

鄭傑文透露，「振樺電先發投手是總經理陳茂強、我是中繼（投手）。」言下之意，似乎暗示宏碁集團高層將接任新任董座一職。據了解，未來鄭傑文將花更多精力在子公司瑞傳營運上。

針對永續經營，鄭傑文指出，振樺電在2017年發行特別股，就是為了導入永續傳承及從事商業模式的轉型，當初原以5年為限，但因為疫情所以用了7年時間才完成階段性任務，後續希望能藉由宏碁的經驗，在完善商業模式的同時，亦讓振樺電從家族經營轉往以專業經理人模式發展。

鄭傑文強調，雖然宏碁藉由取得特別股的方式，成為振樺電的最大法人股東，但是在經營上，振樺電依舊是獨立的上市公司，營運上仍會以振樺電為主體核心。

宏碁於今年2月下旬宣布，以不超過34.48億元，取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，連同2023年宏碁透過轉投資取得股權，占比達29%，成為振樺電最大法人股東。

董事長 股東會 振樺電

延伸閱讀

MiLB／林盛恩首次中繼登板 2局飆出3K無關勝敗

振樺電改選 傳宏碁高層掌舵

微星5月營收月減1% 宏碁5月合併營收月增3%

日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

相關新聞

AI強勁需求驅動 NVIDIA輝達仍居全球前十大IC設計之首

集邦科技今日發布最新調查，今年首季因美國關稅政策促使終端電子產品備貨提前啟動，以及全球各地興建AI（人工智慧）資料中心，...

冬蟲夏草？日月光員工餐赫見巨蟲 網友爆黑幕「堅持不換團膳廠商」

雖然時常必須加班，甚至遭外界冠上「輪班星人」的稱號，但台灣科技業的高薪仍舊吸引許多人求職。不過，近期日月光的員工伙食接連爆出食安疑慮，除了...

AI強勁需求驅動！全球前十大IC設計廠 首季營收季增6%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2025年第1季因美國關稅政策促使終端電子產品備貨提前啟動，以及全球各...

TrendForce：2025年第2季智慧機產量估持平 政經不確定抑制買氣

根據TrendForce最新調查，2025年第1季全球智慧手機生產總數達2.89億支，雖然較2024年同期減少約3%，但...

鴻海董辦暑期實習生擴大舉行 逾千份履歷僅1.7%錄取率

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317），2025年董辦暑期實習遴選結果出爐！今年在超過一千份的申請文件中，總共有...

龍頭爭霸 美光12層推疊HBM4率先出貨主要客戶

美商記憶體大廠美光科技今日宣布已將其 12 層堆疊 36GB HBM4 送樣給多家主要客戶。由於稍早美光對HBM4出貨進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。