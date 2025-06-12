振樺電鄭傑文辭任董事長 今日生效

工業電腦大廠振樺電（8114）12日公告，董事長鄭傑文辭任，新任董事長待董事會選任後另行公告。

振樺電表示，鄭傑文因個人職涯規劃辭職，即日起生效，新任董事長待董事會選任後另行公告。

樺電11日舉行股東會，宏碁（2353）全球法務長暨公司治理主管郭劍成以振樺電董事身分出席股東會，時任振樺電董事長鄭傑文表示，振樺電將於7月30日舉行臨時股東會，進行全面董事改選，來符合宏碁做為最大股東在董事會上的代表性。

鄭傑文透露，「振樺電先發投手是總經理陳茂強、我是中繼（投手）。」言下之意，似乎暗示宏碁集團高層將接任新任董座一職。據了解，未來鄭傑文將花更多精力在子公司瑞傳營運上。

針對永續經營，鄭傑文指出，振樺電在2017年發行特別股，就是為了導入永續傳承及從事商業模式的轉型，當初原以5年為限，但因為疫情所以用了7年時間才完成階段性任務，後續希望能藉由宏碁的經驗，在完善商業模式的同時，亦讓振樺電從家族經營轉往以專業經理人模式發展。

鄭傑文強調，雖然宏碁藉由取得特別股的方式，成為振樺電的最大法人股東，但是在經營上，振樺電依舊是獨立的上市公司，營運上仍會以振樺電為主體核心。

宏碁於今年2月下旬宣布，以不超過34.48億元，取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，連同2023年宏碁透過轉投資取得股權，占比達29%，成為振樺電最大法人股東。