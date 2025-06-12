冬蟲夏草？日月光員工餐赫見巨蟲 網友爆黑幕「堅持不換團膳廠商」

雖然時常必須加班，甚至遭外界冠上「輪班星人」的稱號，但台灣科技業的高薪仍舊吸引許多人求職。不過，近期日月光的員工伙食接連爆出食安疑慮，除了中壢廠團膳的炸排骨出現活蛆，連楠梓廠的牛肉麵也加菜一整條巨蟲，網友還加碼爆料即使問題頻傳，但公司堅持不更換團膳廠商。

日前，有網友爆料日月光中壢廠團膳炸好的排骨麵衣中，疑似出現活蛆，甚至該團膳廠商早已不是第一次出現食安問題。對此，桃園市衛生局已派員前往稽查，僅查獲防蟲簾不足、地面積水及保溫櫃不潔等缺失，已要求限期改善。對於網友爆料的炸排骨活蛆，因原料來自外縣市，現場未見蒼蠅等病媒，將函請所轄衛生局調查製程。

此外，一名網友在「靠北日月光」發文，原PO指出楠梓K5廠也爆出食安疑慮，提供給晚班的牛肉麵赫見一整條巨蟲，讓原PO直呼「日月光的伙食還真的很好耶」。

日月光牛肉麵加菜照片曝光後，鄉民紛紛回應，「我好期待HR看到這隻蟲，會跟你說這是『冬蟲夏草』熬湯用的」、「這麼大一根煮麵都沒發現？」、「外面餐廳有的是你沒看見的各種噁，冬蟲夏草很讚，傻傻的」。

此外，該照片也被分享到爆料公社，甚至網友還加碼爆料即使食安問題頻傳，日月光堅持不更換團膳廠商，讓2家團膳廠獨大。