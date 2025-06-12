堡達：高階被動元件需求回溫 今年拚成長觀察匯率

被動元件代理商堡達總經理李茂洋今天表示，高階產品線需求漸增溫，人工智慧（AI）、車用電子與新能源等應用可期，堡達下半年業績和毛利率持穩，今年力拚小幅成長，觀察匯率變數。

堡達今年積極布局新品，李茂洋指出，堡達今年深化多角化發展，推廣包括CO2節能熱泵熱水機、乾燥機及iPSC細胞全自動培養設備等新項目，從單一電子零件代理轉型為整合型系統服務商。他透露，CO2熱泵熱水機已設置於谷歌（Google）台灣板橋研發大樓。

堡達下午舉行線上法人說明會，展望今年被動元件市況，李茂洋指出，電子產業在人工智慧（AI）、車用電子與新能源等應用帶動，需求穩步回升，被動元件市場雖未全面復甦，但高階產品線需求已漸增溫。

展望下半年市況，李茂洋表示，全球經濟趨穩與新興應用擴展，市場成長動能可期，產業趨勢以控管庫存、提升供應彈性及維持現金流為主，因應不確定性，堡達密切觀察半導體與終端市場動向。

觀察下半年業績表現，李茂洋預期，若伺服器、筆記型電腦、網通等應用晶片順利出貨，帶動電容等被動元件，堡達下半年營收有機會和2024年同期持平，下半年毛利率表現與匯率有關，若排除匯率因素，預期下半年毛利率表現持穩。

展望今年營運，李茂洋評估，堡達今年業績可持平、力拚小幅成長，觀察匯率因素，堡達交易以美元為主，進貨以美元計價，銷貨除了台灣市場外，其他也是美元計算，堡達僅在財報表現為新台幣計價。

至於關稅變數，李茂洋表示，因應關稅及貿易戰，部分客戶提早拉貨，因此堡達前5月單月業績表現，主要與客戶拉貨週期有關，起伏較明顯。

觀察產品應用分布，堡達說明，筆記型電腦應用業績占比50%，工業電腦和伺服器各占11%，網通占10%，顯卡（Graphic Card）應用占8%。

堡達今年前5月累計自結合併營收新台幣12.07億元，年成長3.48%，第1季合併毛利率18.3%，是2021年第2季以來單季高點，第1季歸屬母公司業主獲利6927萬元，每股純益1.23元，是2022年第2季以來次高。

根據資料，堡達主要代理產品包括日本松下（Panasonic）導電型高分子電容、松下電子零組件、日本指月電機（Shizuki）電容等，以及CO2熱泵、細胞培養機等。