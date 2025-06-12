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致伸集團加入微軟MDEP生態系 強化智慧會議解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）集團宣布正式加入 Microsoft 裝置生態系統平台（Microsoft Device Ecosystem Platform, MDEP），進一步深化在多元整合辦公環境與智慧協作領域的布局。此舉不僅展現集團持續投入創新研發的決心，更為其產品導入更多安全性、彈性、管理效能，全面提升使用者體驗。

MDEP 是微軟基於Android所打造的裝置平台，致力於協助合作夥伴開發創新、安全且便於管理的智慧裝置。透過加入MDEP，致伸集團將攜手全球頂尖科技夥伴，共同打造高效整合的產品體驗，提升企業用戶在遠距協作與數位轉型上的競爭優勢。同時，這項合作也將進一步強化集團的產品布局，導入高階資安防護、集中式裝置管理能力，並與微軟生態系實現無縫整合，全面升級混合辦公時代下的使用體驗與管理效率。

致伸集團旗下迪芬尼聲學首席產品長 Phil McPhee 表示，「致伸科技在視覺影像與人機介面擁有數十年深厚的技術經驗，而迪芬尼聲學具備領先業界的音訊工程技術，MDEP 提供強大的開發架構與靈活的整合工具，與我們在視覺影像、聲學及人機介面等高度契合，將加速智慧協作裝置的創新整合」。

微軟同時強調ODM合作夥伴在推動創新的重要性，MDEP 負責人 Juha Kuosmanen 表示，「我們持續拓展裝置生態系，也積極深化與ODM夥伴的合作。致伸集團的加入，對 MDEP生態系的發展具關鍵意義。致伸集團的技術實力與創新能力，讓我們得以提供高效且安全的智慧裝置，滿足企業的多元需求。雙方將攜手打造具高度擴充且靈活的平台，迎接下一波數位轉型浪潮」。

致伸 生態 微軟

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