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政策面不確定性降低…投資聚焦生成式AI 引領新一波科技紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投入生成式AI的企業營收變化與預估。(資料來源：Bloomberg Intelligence)
投入生成式AI的企業營收變化與預估。(資料來源：Bloomberg Intelligence)

隨著AI伺服器等基礎建設持續擴充，帶動相關硬體供應鏈穩定成長；AI軟體應用則蓄勢待發，有望在需求引爆時具備快速成長的潛力。市場方面，科技股先前已率先反應關稅影響，隨著關稅休兵進入最後階段，市場將重回基本面導向，財報顯示大型企業受衝擊有限，投資動能仍在。操作策略上，建議優先布局財報展望佳且評價已大幅修正的軟硬體類股，並看好AI應用軟體、價值浮現產業與基本面穩健的個股。法人表示，市場對於政策面的不確定性逐漸降低，投資人可更加聚焦於企業基本面和未來成長潛力。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，AI技術的快速落地正在重塑全球商業模式，具備關鍵技術的公司將有機會在這波浪潮中脫穎而出。根據Bloomberg Intelligence資料顯示，生成式AI市場正以驚人的速度成長，2022年全球生成式AI營收僅為360億美元，但到2024年已躍增至2,150億美元，三年間暴增五倍；今年營收預估達到3,140億美元，未來四年營收將可能一舉突破1兆美元大關。與此同時，生成式AI在整體科技投資支出中的占比也持續上升，預計2028年，企業在生成式AI投資占比有望突破雙位數，顯示生成式AI不僅市場規模擴張，更逐步轉為企業重要的投入項目之一。對企業而言，生成式AI不僅是技術的突破，更是未來商業競爭的關鍵驅動力。

馮紹榮指出，美系AI晶片大廠近期公布財報顯示，AI 應用需求持續推升，推動營運表現並反映出市場對高效能運算晶片的真實需求，也意味著具備技術實力與在產業中占據關鍵位置的相關公司，將率先受惠於這波 AI 商業化浪潮。生成式AI的應用正在加速，其中大型語言模型（LLM）將逐漸取代傳統搜尋引擎的邏輯與使用情境，未來的搜尋結果不再只是傳統的網頁連結列表，而是更像是個人助理提供整合性回應。Google在I/O大會上展示的以AI為核心的全新搜尋功能，揭示未來搜尋體驗的重大變革。這項技術能快速產出整合內容的摘要與建議，讓使用者在搜尋結果即可獲得答案，減少進入外部網站的需求。此趨勢對既有依賴流量導入的網站與內容平台而言，是一大挑戰。隨著使用者行為的改變，企業在廣告投放模式與商業策略也可能需要重新調整，以保持競爭力並探索新的方式來吸引目標受眾。

財報 AI

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