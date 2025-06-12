緯創拚ESG有成！獲CDP全球評比「雙A級」領導等級肯定

代工大廠緯創（3231）近年積極推動多項ESG永續發展布局，不僅入選標普全球永續年鑑產業Top 1%，在環境揭露上也成功榮獲2024 CDP A-List的最高肯定，而團隊近日也受邀參加由bcsd Taiwan、TWSE和CDP等單位，共同主辦的「CDP台灣發表會: A-list頒獎典禮」，也再度獲得 CDP 2024 全球評比「氣候變遷問卷」和「水安全問卷」方面雙A級領導等級的肯定，因此也備受各界的關注。

據最新《標普全球永續年鑑》(The S&P Global Sustainability Yearbook 2025)，緯創已連續四年入選，並於「電腦及周邊產品、辦公室電子產品」(Computers & Peripherals and Office Electronics)產業中，榮獲該產業全球唯一的排名前1% (Top 1%)。而在全球環境資訊揭露平台之非營利組織CDP公布2024年環境評比問卷結果，緯創自全球超過20,000家企業脫穎而出，在「氣候變遷」（Climate Change）及「水安全」（Water Security）兩大關鍵環境議題評鑑中，均獲選為A-List的最高榮譽肯定，展現緯創對環境永續的深厚承諾與卓越表現。

事實上，標普全球永續年鑑是根據S&P Global Corporate Sustainability Assessment（CSA）進行永續績效綜合評比，在2024年度全球逾7,690家具資格企業中，780家企業入選永續年鑑，並只有66家企業榮獲排名前1%的殊榮。能夠在全球激烈競爭下脫穎而出，顯示緯創在環境、社會與公司治理(ESG)等各面向績效已與標竿企業並駕齊驅，穩步邁向永續發展。

CDP為全球最大的環境資訊揭露平台之一，目前有超過 700 家投資者（代表逾 142 兆美元資產）以及逾 330 家關鍵採購者（總購買力達 6.4 兆美元）透過CDP要求企業進行資訊揭露。緯創秉持地球公民責任，積極回應利害關係人期待，長期參與CDP環境資訊揭露，深化氣候治理與資訊透明度，以實現企業發展與生態的平衡。在2024年的氣候變遷與水安全兩大問卷中，緯創於27個評比構面中有22個構面獲得領導等級的揭露得分，再次展現緯創在氣候治理與水資源管理等議題上的努力備受肯定。

ESG 內外並行 實踐「創新而永續」

在永續的道路上，精進公司營運各面向永續績效是緯創的堅定目標。於環境與治理面，本公司依循科學基礎減碳目標(SBT)，設定2030年達到範疇一及範疇二碳中和、2050年達成範疇三淨零之目標。於內部緯創建置脫碳目標管理平台，針對光電使用、綠電與綠證採購、節能降耗、直接與其他間接排放進行數位與智慧化管理，以兼顧減碳成本與效益的做法尋求最佳減碳方案。對外緯創更積極串聯上下游產業鏈共同推動低碳轉型目標，將永續理念融入採購決策，藉由「優化策略供應商核心競爭力」、「深化區域性策略合作」及「強化供應鏈永續韌性」三大永續供應鏈發展策略，驅動供應鏈永續轉型。

在社會面，緯創布局全球，遍布24個國家地區，於內部打造跨文化合作與共融職場文化是緯創堅定的承諾。2024年緯創首度成立ERG 員工資源團體「Women in Wistron (WIW)」，為女性同仁打造一個連結與支持的平台。藉由各類交流活動、線上講座與推廣課程的舉辦，我們持續發掘科技業在提升性別多樣性與包容性方面的巨大潛力。

邁向「創新而永續」的企業願景，緯創將持續優化企業體質，深化營運韌性，發揮影響力為社會創造正面價值。緯創總經理林建勳日前受訪時也指出，近年來在「地緣政治、高科技及ESG（環境、社會及治理）」等因素的交織之下，企業在面對經營壓力時，也必須更加的謹慎和靈活。不過自己相信台灣企業也具備足夠的韌性，能找到因應這些挑戰的策略。他指出，以往普遍的自由貿易觀念正在受到嚴重衝擊，企業在思考戰略時必須將國家安全和國際政治納入考量，這會增加經營的複雜度，但同時也是檢驗企業能力的機會。