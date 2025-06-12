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鴻海董辦暑期實習生擴大舉行 逾千份履歷僅1.7%錄取率

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董辦實習生由三個組別面試團隊，經過嚴格遴選後，各自錄取 6 位所組成。今年錄取的學生經過書面審查以及多項線上測試，最後經歷分組團體結構式面試關卡。圖為實習生徵選過程，參觀鴻海Showroom展廳。鴻海／提供
鴻海董辦實習生由三個組別面試團隊，經過嚴格遴選後，各自錄取 6 位所組成。今年錄取的學生經過書面審查以及多項線上測試，最後經歷分組團體結構式面試關卡。圖為實習生徵選過程，參觀鴻海Showroom展廳。鴻海／提供

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317），2025年董辦暑期實習遴選結果出爐！今年在超過一千份的申請文件中，總共有18位優秀學生進入正取名單，錄取率僅1.7%。本屆實習計畫更強調專業化，在「科技創新」、「企業形象」外，首次新增的「財務金融」，總共三大組別，提供實習生更深度的體驗課程，進一步強化鴻海未來人才儲備。

今年鴻海董事長辦公室暑期實習生企劃，總共收到1,069份履歷，其中「科技創新」組就有超過400份履歷挑戰申請，競爭最激烈。首次新增的「財務金融」組，開放申請後，也陸續268份海內外學生的申請，反映金融科技趨勢下，財務金融、企業管理、經濟系的學生，也勇於挑戰科技業職場環境。

鴻海科技集團人資長夏國安表示，「實習計劃已成為青年人才遇見鴻海文化的第一站。今年面談會首度移師內湖大樓舉辦，加入企業Showroom導覽及交流空間，藉由面試的機會，讓更多學生認識鴻海、了解鴻海。未來將持續以『找到人、選對人、留住心、搶得快』的策略布局，深化實習生與企業之間的雙向連結，為公司儲備更多關鍵人才。」

董辦實習生正取18位學生，由三個組別面試團隊，經過嚴格遴選後，各自錄取6位所組成。今年錄取的學生經過書面審查以及多項線上測試，最後經歷分組團體結構式面試關卡後，才擠入1.7%門檻！今年有3位外籍學生脫穎而出，分別來自美國、泰國與印尼；此外，錄取的學校中，有兩成來自海外大學。

第三屆的董辦暑期實習遴選，目標是找具備理想、熱情和能解決問題（Debug）的人才，除了依各組別要求本職學能外，更重視對組織文化的認同。以鴻海人的核心價值「誠信、勤奮、敏捷」作為遴選評量標準之一，這類人格特質要求，這不僅是企業文化，更是行動準則，未來在日常實習工作，實習同學與團隊互動的重要基礎。

本屆面試官之一，鴻海中央法務廖偉翔資深經理表示，「今年面試實例應用模擬題難度很高，很考驗面試同學如何利用專業知識基礎，來應對陌生問題的思考靈活度，多數學生在跨領域商業知識應用，都展現很高的企圖心。」

「財務金融組」面試官，中央財務龔文霖資深協理認為，「看得出來學生準備都很充足，對集團文化、未來發展重點有一定程度的了解。當然，學生經歷不一，有些在表達上比較稚嫩，但對自我專業能力有信心，在面對問題時也會善用邏輯及專業知識來解決，這一點值得肯定！」

「本次科技創新組學生背景非常多元，包含來自台灣、美國、泰國等地的優秀人才，具備AI、電機、資工、系統工程等專業訓練，不僅技術基礎扎實，也能主動將自身能力與產業趨勢連結。多位學生提及生成式AI、智慧製造、電動車等主題，展現出對前瞻科技的關注與應用思維。」軟體研發中心劉燦廷經理對於學生也給予很高的評價讚許。

本屆董辦實習生企劃，預計從7月1日起，直到8月底，總共有14個鴻海內部單位參與，包括商用電動車中心、軟體研發中心、鴻海研究院等理工科為主的單位；另外，財金組實習生則會到策略投資、財務金融、會計、經管等財務核心單位歷練；企業形象組實習生則必須挑戰人資、法務、風險管理、企業溝通等單位。整個實習企劃，包含通識課程、第三方機構交流、電動車實作體驗以及董事長、策略長對談等。

鴻海在「分享、合作、共榮」核心價值理念下，希望透過開放多元的渠道，讓更多人瞭解鴻海，加入鴻海一起成長。因此在實習最後階段，成果分享會中，表現優秀的實習生，有機會獲得「預先聘書」，未來成為鴻海的一份子。

鴻海科技集團2025 年董辦暑期實習遴選結果出爐！今年有超過一千份的申請文件，最後18 位優秀學生進入正取名單，錄取率僅 1.7%。鴻海／提供
鴻海科技集團2025 年董辦暑期實習遴選結果出爐！今年有超過一千份的申請文件，最後18 位優秀學生進入正取名單，錄取率僅 1.7%。鴻海／提供

鴻海 面試 科技業 實習

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