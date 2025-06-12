大陸最大個資外洩案恐延燒台 KPMG教你四招防個資遭駭
中國大陸爆發史上最大規模個資外洩事件！近期外國資安研究人員在網路上發現一個高達631GB、未設防的資料庫，內含將近40億筆大陸民眾個資，包含逾8億筆WeChat用戶ID、超過6億筆的銀行帳號與住址等高敏感資料，引人關注的是，資料庫中竟出現名為「tw」的資料夾，疑似與台灣民眾資訊有關，風險不容忽視。
KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤指出，這起事件凸顯中國大陸詐騙集團早已建立「一條龍詐資鏈」，從資料盜取、分析、詐騙行銷到洗錢、客服與法務應對，各環節分工明確。他說，攻擊者往往將來自電商、醫院、學校、電信業等龐大資料進行整合，再搭配社群帳號與銀行資料，精準掌握個人背景，進而進行社交工程攻擊、詐騙、甚至洗錢。
這次外洩資料中出現「tw」標示，讓人擔憂台灣民眾是否也遭波及。謝昀澤分析，這類完整資料拼圖不僅能讓詐騙行為更具針對性，甚至也可能被用來操弄輿論、進行認知作戰。
對此，KPMG資安專家趙慶宏提醒台灣企業，如果將個資傳輸到境外，必須依《個資法》向民眾說明資料流向，並採取相應保護措施。他指出，主管機關近年在進行個資查核時，特別關注是否有跨境資料傳輸未經告知的情況。過去已有企業因將會員資料存入香港雲端系統，卻未對當事人說明而被糾正。
在資訊外洩風險層出不窮的情況下，民眾該如何自保？謝昀澤提出四項建議，第一，各平台使用不同高強度密碼，並透過密碼管理工具避免重複使用；第二，啟用多因素驗證（MFA），增加帳號防護；第三，避免回應來路不明的簡訊、來電或信件，尤其涉及個資或授權碼時；第四，定期更新手機與電腦系統，防堵安全漏洞。
此外，生成式AI工具的使用風險也不容忽視。謝昀澤指出，以中國大陸開發的DeepSeek為例，其隱私政策載明資料儲存於大陸境內伺服器，蒐集內容涵蓋文字輸入、上傳檔案甚至聊天紀錄。他警告，使用這類工具恐使個資被大陸政府或特定勢力監控，進一步影響思想自由與資訊安全。
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