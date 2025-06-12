PLAUD.AI 公布 App 升級 語言模型與服務更新齊發

PLAUD.AI 12日宣布，推出 PLAUD App 大語言模型更新及優化服務功能，讓使用者可根據任務類型選擇合適的大語言模型及專業詞彙庫，提升錄音轉寫成文字及摘錄重點的準確度、效率和語言理解能力，透過這次的更新，使用者能夠享受更智慧的 AI 語音處理技術，同時在多場景中獲得更精準的記錄與分析。

PLAUD App 此次的大語言模型更新，除了將原先的 GPT 4o 升級到 GPT4.1；Claude 3.5升級到 Claude 3.7 及 Claude 4外，還新增 O3-mini、Gemini 2.5 Pro 及 Gemini 2.5 Flash 等大語言模型。不僅提升了語音轉寫成文字的準確性，也讓摘要重點的統整更具智慧與彈性。

其帶來的效益包括：更精準的語音轉錄，透過多模型交叉比對語意，提升語音辨識準確率，如 Claude 與 Gemini 模型對語言情境的理解力強，能更好處理口語、方言與模糊語句。更智慧的重點摘要： GPT-4.1 與 Claude 3.7 能處理長篇內容，提煉出具邏輯結構的摘要；Gemini Flash 提供即時摘要，適合會議、訪談等即時應用。多語言與跨文化支援： Gemini 與 Claude 模型具備強大的多語言能力，適合國際用戶或多語言內容處理。彈性選擇與成本優化: 使用者可依任務需求選擇合適模型（如快速 VS 深度分析），提升效率並控制成本。

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