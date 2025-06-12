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光洋科股東會／通過半導體分割案 強化核心競爭力

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
光洋科董事長黃啟峰，記者籃珮禎攝影
光洋科董事長黃啟峰，記者籃珮禎攝影

光洋科（1785）12日股東常會，決議通過半導體事業分割，成立全資子公司「創鉅先進材料股份有限公司」。光洋科指出，此舉因應市場趨勢，深化各事業體專業經營效益的策略性調整。

本次股東會也通過2024年財報與盈餘分配案，並解除董事競業限制。會中決議每股配發新台幣2元現金股利。

依分割計畫，光洋科將以約新台幣9.38億元營業資產，換取創鉅3,000萬股普通股，預計2025年10月1日完成作業。

光洋科強調，分割後仍持有創鉅100%股權，兩公司財報續合併編製，不影響光洋科整體財務結構及股東權益。

光洋科董事長黃啟峰表示，此分割旨在強化製程與材料技術，提升協作效率與市場反應速度。面對半導體產業蓬勃發展及各國戰略影響，新公司將能更迅速因應市場需求。

展望未來，光洋科將持續技術創新與市場拓展，積極開拓金屬、陶瓷、化學品在資料儲存、高速運算、顯示等領域的前瞻應用。

同時，深化綠色循環經濟，推動業務高值化發展。面對國際政經情勢，公司將審慎應對原物料與匯率波動，穩步強化核心競爭力，確保業務成長。

光洋科2024年合併營收為新台幣297.7億元，每股稅後盈餘3.21元。針對第1季貴金屬毛利增長，公司補充說明，已將白金避險比例由原先80%，下修至70-72%，並於本月啟動避險會計，預計第3季財報將反映其效益，減少損益波動。

董事長 股東會 半導體 光洋科

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