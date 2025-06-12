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和碩將於GTC Paris 2025 展示AI伺服器創新解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）12日宣布將參加GTC Paris 2025，展示其最新AI基礎架構創新成果。搭載輝達（NVIDIA） Blackwell 架構的強大效能，和碩推出一系列新一代GPU加速伺服器平台，專為滿足AI訓練、推理運算與日益增長的資料中心及企業部署多樣化需求而設計。

本次展出焦點之一為RA4802-72N2，這是一款高密度機架解決方案，採用NVIDIA GB300 NVL72機架系統。該平台整合了72顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU與36顆NVIDIA Grace CPU，推理效能提升高達50倍，大幅提高AI工廠的產出效率。為因應高效能運算的需求，該系統搭載和碩自家研發的冷卻液分配裝置（CDU），具備 310kW的冷卻容量，並配備可熱插拔備援幫浦，確保資料中心在關鍵應用中的高效能與穩定運行。

和碩同時推出AS208-2A1，這是一款2U液冷AI GPU伺服器，配載NVIDIA HGX B300系統與兩顆AMD EPYC 9005 處理器。該系統可擴充至48U NVIDIA MGX機架，支援高達128顆GPU與32顆CPU的配置，並採用高效能直接液冷架構。

和碩表示，為因應AI推理新時代的需求，AS208-2A1建構於Blackwell Ultra架構上，具備突破性的運算效能，適用於智能代理系統、AI推理及影像生成等複雜工作負載，是次世代AI資料中心的理想解決方案。

此外，針對不具液冷基礎設施的環境，和碩亦推出8U氣冷GPU伺服器，搭載NVIDIA HGX B300系統，處理器可支援雙Intel Xeon 6（AS801-2T1）或AMD EPYC 9005（AS801-2A1），提供彈性部署，同時維持強大運算效能，適用於AI模型訓練、先進分析與高效能運算工作負載。

和碩副總王美惠表示，隨著AI持續重塑產業格局，對於高效能、可擴充、並具備能源效率的基礎架構需求日益迫切。「我們的全新平台結合NVIDIA Blackwell Ultra與RTX PRO架構，專為新一代資料中心及企業AI工廠打造，協助客戶實現前所未有的效能、穩定性與生產力」。

和碩 NVIDIA AI

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