快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

TSMC-UTokyo Lab 正式啟用 攜東京大學研究及培育人才

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電東京大學12日宣布啟用 TSMC-UTokyo Lab（台積電-東京大學實驗室），將共同推動先進半導體研究、教育、及人才培育。作為台積公司首間與海外大學合作的聯合實驗室，此實驗室將充分利用兩家在各自領域領先全球的豐富知識、經驗與創造力。

台積電表示，這項合作旨在推動半導體先進技術的研究與開發，尋求創新解決方案並培育半導體人才，共同實現並推進下一代永續半導體技術的願景，並為社會作出貢獻。

自 2019 年以來，東京大學與台積公司展開組織性先進半導體研究合作，促成 21 個研究項目並取得豐碩的研究成果。台積公司與東京大學在產學合作的基礎上，進一步擴展至半導體教育及下一代人才培育領域。2023 年，東京大學在其工學部及工學研究所的課程中，引入專為先進製程設計教育所打造的「TSMC N16（FinFET）ADFP 註」，這是在日本的大學中首次採用此類技術的課程。為了更系統化及策略性地合作，東京大學與台積公司今年 4 月簽署「產學合作策略協議」，推動研究、教育及人才發展。除了設立「台積電-東京大學實驗室」，也在東京大學內啟動社會合作計畫，依據協議中設定的具體措施開展相關活動。

實驗室位於東京大學本鄉校區的淺野區，由東京大學的教職員工管理，並由東京大學和台積公司的主管所指導，以作為產學合作的核心平台。此實驗室將推動未來實際應用的半導體技術研究，涵蓋材料、元件、製程、計量學、封裝及電路設計等領域。研究成果及進展不僅將應用於台積公司的研發及晶片製造，並將定期在東京大學舉行的技術研討會上分享。該技術研討會自 2019 年開始舉辦，提供一個平台讓東京大學的教職員及學生與台積公司的研發人員進行交流。此外，該實驗室也將就其他台積公司徵求之研究計畫提案、企業實習機會等活動探索更多的協作機會。

台積公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑博士表示，「台積電-東京大學實驗室建立在我們2019 年以來的成功合作基礎之上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。台積公司與東京大學在各自領域中皆為全球領導者，我們希望這間實驗室能成為推動廣泛且長期合作的樞紐中心，拓展半導體領域的知識疆界，並培育未來世代的人才。」

透過此合作，東京大學不僅將深化研究，更將為先進半導體設計教育及實踐研究提供最全面的基礎設施，培育將引領全球半導體領域的人才。台積公司及其日本設計中心、日本 3DIC研發中心及 JASM 特殊製程晶圓廠都將利用此實驗室進一步促進下一世代人才的發展。東京大學與台積公司將共同致力於將實驗室打造成日本半導體研究的核心，加速培育本地人才，推進永續的下一世代半導體技術之創造與發展，以期為社會帶來積極影響。

東京大學 台積電 半導體

延伸閱讀

台積電與東京大學合作 推動先進半導體研究、教育及人才培育

台積電除息行情失靈 台股盤中跌200點失守22300點

不見秒填息大戲！台積電開低5元、報1055元

台積電（2330）先進製程「一個人的武林」 英特爾追不上！網酸：川普要氣炸

相關新聞

龍頭爭霸 美光12層推疊HBM4率先出貨主要客戶

美商記憶體大廠美光科技今日宣布已將其 12 層堆疊 36GB HBM4 送樣給多家主要客戶。由於稍早美光對HBM4出貨進...

大陸最大個資外洩案恐延燒台 KPMG教你四招防個資遭駭

中國大陸爆發史上最大規模個資外洩事件！近期外國資安研究人員在網路上發現一個高達631GB、未設防的資料庫，內含將近40億...

光洋科股東會／通過半導體分割案 強化核心競爭力

光洋科（1785）12日股東常會，決議通過半導體事業分割，成立全資子公司「創鉅先進材料股份有限公司」。光洋科指出，此舉因...

台積電與東京大學合作 推動先進半導體研究、教育及人才培育

台積電（2330）今(12)日宣布啟用 台積電 -東京大學實驗室（TSMC-UTokyo Lab)，致力於共同推動先進半...

萬泰科AI伺服器PCI-E線將增3客戶 氟塑料供應喊缺

萬泰科技為高階傳輸線供應商，在美CMP線（高階防火線纜）市占率10%，看好AI伺服器傳輸線需求至2028年將是現在25倍...

資安、效率、資料戰！勤業眾信剖析智慧製造轉型新痛點

為探討智慧製造的新趨勢，勤業眾信聯合會計師事務所日前參與由研華股份有限公司主辦的「Edge Computing & WI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。