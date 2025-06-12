台積電與東京大學合作 推動先進半導體研究、教育及人才培育

台積電（2330）今(12)日宣布啟用 台積電 -東京大學實驗室（TSMC-UTokyo Lab)，致力於共同推動先進半導體研究、教育、以及人才培育。作為台積公司首 間與海外大學合作的聯合實驗室，此實驗室將充分利用兩家在各自領域領先全球的豐富知識、 經驗與創造力。此項合作旨在推動半導體先進技術的研究與開發，尋求創新解決方案並培育 半導體人才，共同實現並推進下一代永續半導體技術的願景，並為社會作出貢獻。

台積電表示，自 2019 年以來，東京大學與台積公司展開組織性先進半導體研究合作，促成 21 個研究項目 並取得豐碩的研究成果。台積公司與東京大學在產學合作的基礎上，進一步擴展至半導體教 育及下一代人才培育領域。2023 年，東京大學在其工學部及工學研究所的課程中，引入專 為先進製程設計教育所打造的「TSMC N16(FinFET)ADFP 」，這是在日本的大學中首次採用此類技術的課程。為了更系統化及策略性地合作，東京大學與台積公司於今年 4 月簽署 了「產學合作策略協議」，旨在推動研究、教育及人才發展。除了設立「台積電-東京大學實 驗室」，也在東京大學內啟動了社會合作計畫，依據協議中設定的具體措施開展相關活動。

此實驗室座落於東京大學本鄉校區的淺野區，由東京大學的教職員工管理，並由東京大學和 台積公司的主管所指導，以作為產學合作的核心平台。此實驗室將推動未來實際應用的半導 體技術研究，涵蓋材料、元件、製程、計量學、封裝及電路設計等領域。研究成果及進展不 僅將應用於台積公司的研發及晶片製造，並將定期在東京大學舉行的技術研討會上分享。該 技術研討會自 2019 年開始舉辦，提供了一個平台讓東京大學的教職員及學生與台積公司的 研發人員進行交流。此外，該實驗室也將就其他台積公司徵求之研究計畫提案、企業實習機 會等活動探索更多的協作機會。

東京大學校長藤井輝夫強調應與學術界以外的各界合作，共同致力於 解決全球性挑戰，並培育塑造未來的人才。透過與台積電的合作，「我們旨在追求將我們的研究成果廣泛應用於社會，並積極應對人類共同面臨的歷史性挑戰。」

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，台積電-東京大學實驗室建立在我們2019年以來的成功合作基礎上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。台積公司與東京大學在各自領域中皆為全球領導者，希望這間實驗室能成為推動廣泛且長期合作的樞 紐中心，拓展半導體領域的知識疆界，並培育未來世代的人才。

台積電表示， 透過此合作，東京大學不僅將深化研究，更將為先進半導體設計教育及實踐研究提供最全面 的基礎設施，培育將引領全球半導體領域的人才。台積公司及其日本設計中心、日本 3DIC 研發中心及 JASM 特殊製程晶圓廠都將利用此實驗室進一步促進下一世代人才的發展。東京 大學與台積公司將共同致力於將實驗室打造成日本半導體研究的核心，加速培育本地人才， 推進永續的下一世代半導體技術之創造與發展，以期為社會帶來積極影響。