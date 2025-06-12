台積電攜東京大學啟用聯合實驗室 強化半導體研發與人才培育

東京大學與台灣積體電路製造股份有限公司12日宣布啟用TSMC-UTokyo Lab（台積電（2330）-東京大學實驗室），致力於共同推動先進半導體研究、教育、以及人才培育。作為台積公司首間與海外大學合作的聯合實驗室，此實驗室將充分利用兩家在各自領域領先全球的豐富知識、經驗與創造力。此項合作旨在推動半導體先進技術的研究與開發，尋求創新解決方案並培育半導體人才，共同實現並推進下一代永續半導體技術的願景，並為社會作出貢獻。

自2019年以來，東京大學與台積公司展開組織性先進半導體研究合作，促成21個研究項目並取得豐碩的研究成果。台積公司與東京大學在產學合作的基礎上，進一步擴展至半導體教育及下一代人才培育領域。2023年，東京大學在其工學部及工學研究所的課程中，引入專為先進製程設計教育所打造的「TSMC N16（FinFET）ADFP註」，這是在日本的大學中首次採用此類技術的課程。為了更系統化及策略性地合作，東京大學與台積公司於今年4月簽署了「產學合作策略協議」，旨在推動研究、教育及人才發展。除了設立「台積電-東京大學實驗室」，也在東京大學內啟動了社會合作計畫，依據協議中設定的具體措施開展相關活動。

此實驗室座落於東京大學本鄉校區的淺野區，由東京大學的教職員工管理，並由東京大學和台積公司的主管所指導，以作為產學合作的核心平台。此實驗室將推動未來實際應用的半導體技術研究，涵蓋材料、元件、製程、計量學、封裝及電路設計等領域。研究成果及進展不僅將應用於台積公司的研發及晶片製造，並將定期在東京大學舉行的技術研討會上分享。該技術研討會自2019年開始舉辦，提供了一個平台讓東京大學的教職員及學生與台積公司的研發人員進行交流。此外，該實驗室也將就其他台積公司徵求之研究計畫提案、企業實習機會等活動探索更多的協作機會。

東京大學校長藤井輝夫表示：「在一個人類被挑戰和快速變化圍繞的時代，未來難以預測，大學不僅應當精進其在多元領域所擁有的知識，還應與學術界以外的各界合作，共同致力於解決全球性挑戰，並培育塑造未來的人才。透過與台積電的合作，我們旨在追求將我們的研究成果廣泛應用於社會，並積極應對人類共同面臨的歷史性挑戰。」

台積公司執行副總經理暨共同營運長米玉傑博士表示：「台積電-東京大學實驗室建立在我們2019年以來的成功合作基礎之上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。台積公司與東京大學在各自領域中皆為全球領導者，我們希望這間實驗室能成為推動廣泛且長期合作的樞紐中心，拓展半導體領域的知識疆界，並培育未來世代的人才。」

透過此合作，東京大學不僅將深化研究，更將為先進半導體設計教育及實踐研究提供最全面的基礎設施，培育將引領全球半導體領域的人才。台積公司及其日本設計中心、日本3DIC研發中心及JASM特殊製程晶圓廠都將利用此實驗室進一步促進下一世代人才的發展。東京大學與台積公司將共同致力於將實驗室打造成日本半導體研究的核心，加速培育本地人才，推進永續的下一世代半導體技術之創造與發展，以期為社會帶來積極影響。

TSMC N16（FinFET）ADFP（Academic Design Foster Package）為台積公司向全球各大學提供的最完善教育套件。FinFET（鰭式場效電晶體）是一種三維電晶體結構，它接替了自1950年代後期開始使用的傳統平面式結構。因其3D結構類似魚鰭，因此被稱為「鰭式場效電晶體」。台積公司自2015年的16奈米製程開始引入該技術，並持續應用至其3奈米製程。在東京大學的社會合作計畫中，台積公司與東京大學便致力於推進ADFP的應用，以培育下一世代半導體人才。