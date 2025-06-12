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台積電-東京大學實驗室啟用 推動先進半導體研究教育

中央社／ 新竹12日電

晶圓代工廠台積電今天與東京大學共同宣布，台積電-東京大學實驗室（TSMC-UTokyo Lab）啟用，致力於推動先進半導體研究、教育以及人才培育。

台積電今天發布新聞稿表示，台積電-東京大學實驗室為台積電首間與海外大學合作的聯合實驗室，這實驗室將充分利用2家在各自領域領先全球的豐富知識、經驗與創造力。

台積電指出，這項合作旨在推動半導體先進技術的研究與開發，尋求創新解決方案並培育半導體人才，共同實現並推進下一代永續半導體技術的願景，並為社會作出貢獻。

台積電表示，自2019年以來，台積電與東京大學展開組織性先進半導體研究合作，促成21個研究項目並取得豐碩的研究成果。

台積電與東京大學在產學合作的基礎上，進一步擴展至半導體教育及下一代人才培育領域。2023年，東京大學在其工學部及工學研究所的課程中，引入專為先進製程設計教育所打造的「TSMC N16（FinFET）ADFP」，這是在日本的大學中首次採用這類技術的課程。

為了更系統化及策略性地合作，台積電與東京大學於今年4月簽署產學合作策略協議，旨在推動研究、教育及人才發展。除了設立台積電-東京大學實驗室，也在東京大學內啟動社會合作計畫，依據協議中設定的具體措施開展相關活動。

台積電指出，台積電-東京大學實驗室室座落於東京大學本鄉校區的淺野區，由東京大學的教職員工管理，並由東京大學和台積電的主管指導，以作為產學合作的核心平台。

台積電表示，實驗室將推動未來實際應用的半導體技術研究，涵蓋材料、元件、製程、計量學、封裝及電路設計等領域。研究成果及進展不僅將應用於台積電的研發及晶片製造，並將定期在東京大學舉行的技術研討會上分享。

台積電指出，技術研討會自2019年開始舉辦，提供一個平台讓東京大學的教職員、學生與台積電的研發人員進行交流。此外，實驗室也將就其他台積電徵求的研究計畫提案、企業實習機會等活動探索更多的協作機會。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑說，台積電-東京大學實驗室建立在2019年以來的成功合作基礎之上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。希望這間實驗室能成為推動廣泛且長期合作的樞紐中心，拓展半導體領域的知識疆界，並培育未來世代的人才。

東京大學校長藤井輝夫表示，在一個人類被挑戰和快速變化圍繞的時代，未來難以預測，大學不僅應當精進其在多元領域所擁有的知識，還應與學術界以外的各界合作，共同致力於解決全球性挑戰，並培育塑造未來的人才。透過與台積電的合作，旨在追求將研究成果廣泛應用於社會，並積極應對人類共同面臨的歷史性挑戰。

東京大學 台積電 半導體

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