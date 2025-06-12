萬泰科AI伺服器PCI-E線將增3客戶 氟塑料供應喊缺

萬泰科技為高階傳輸線供應商，在美CMP線（高階防火線纜）市占率10%，看好AI伺服器傳輸線需求至2028年將是現在25倍，泰國廠已於6月量產，纜線事業群總經理張程雅表示，GB200機櫃線訂單供不應求，交期已經到2026年底，市場存在非常大缺口，據了解，萬泰今年將完成第三家客戶認證，並投入測漏線研發，2028年更將朝伺服器外部線發展。

萬泰為銅纜線材傳輸線材供應商，提供給下游連接線束廠商加工，張程雅指出，AI伺服器線材從上游材料到纜線材都供不應求，儘管川普政策帶來干擾，但經過近期拜訪客戶後發現，客戶對市場前景依然樂觀，且預估有15%以上成長性，而萬泰在東南亞已經做好產能佈局，目前該區域能供應AI傳輸線業者稀缺，泰國廠預計6月小量產，月產能200萬米，7月進入規模量產。

「市場存在非常大缺口，美國客戶陸續送認證後，客戶給我們的案子就我們產能而言是不夠的。」張程雅指出，除萬泰科產能不夠，單第4季度一家客戶就給訂單700萬米，且還有新客戶認證中，萬泰科第3季將展開第二階段擴廠規劃，預估3個月內完成，換言之，第4季底月產能期望上看1000萬米。

除本身萬泰科纜線產能仍不足以滿足，纜線外層絕緣材料氟塑膠（Fluoroplastic, 如 PTFE）也因AI傳輸線PCIE5.0需求大增而供不應求，張程雅表示，該材料的電氣性能優異（介電損耗低）且耐溫高（200度以上），萬泰科從2010年起就因為生產高階CMP高毛利率防火網路線開始，會用到氟塑料，跟杜邦、大金化學、3M供應商建立不錯的關係，是目前能維持穩定供貨關鍵。

萬泰科解釋，AI傳輸線PCI-E 5.0因為高速運算，大幅改用氟塑料，PCIE 4.0以前的傳輸線用PE就可以，在絕緣材更換下，萬泰科具備原料取得優先供應資格，萬泰科透露GB200的高速傳輸線訂單已經接到2026年底，該材料預計PCI-E 6.0以上也將持續使用。

目前AI伺服器連接線束供應商包括安菲諾（Amphenol）、Tyco、Molex及台灣連接線束廠商如貿聯-KY等，萬泰科扮演銅纜線上游供應商角色，目前萬泰科東莞廠已取得一家美系國際客戶認證出貨，泰國廠則取得第二家認證，第三家預計下半年展開，公司表示台廠也是潛在開發客戶。

一座GB200NVL72機櫃中約需1萬條高速線，每條若估一米售價約10美元，市場預估今年GB200NVL72機櫃約出貨2萬台，換算約需2億條高速線，尚未估算2028年需求將倍增，而3年後萬泰科也計畫從AI伺服器內部線朝外部線發展。

而由於AI伺服器液冷比例提升，測漏需求也高，萬泰科透露正在做AI伺服器液冷測漏線研究，目前跟客戶洽詢中。