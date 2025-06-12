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資安、效率、資料戰！勤業眾信剖析智慧製造轉型新痛點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
Deloitte Tohmatsu Consulting LLC亞太區智慧工廠業務負責人John Yasunori Yamamoto（山本恭範）。業者提供
Deloitte Tohmatsu Consulting LLC亞太區智慧工廠業務負責人John Yasunori Yamamoto（山本恭範）。業者提供

為探討智慧製造的新趨勢，勤業眾信聯合會計師事務所日前參與由研華股份有限公司主辦的「Edge Computing & WISE-Edge in Action」論壇，並與NVIDIA及研華高層共同對談，深入交流Edge AI如何落地應用在智慧工廠。三方從創新技術、解決方案與導入實務等角度切入，分享從AI模型訓練、模擬驗證到實際部署的完整流程，探討如何透過平台整合加速AI規模化應用，並實現製造現場的真正效益。

Deloitte Tohmatsu Consulting LLC亞太區智慧工廠業務負責人山本恭範（John Yasunori Yamamoto）指出，隨著工廠導入更多感測器與AI應用，工業資料快速激增，正式進入「資料爆炸」時代，然而，在這波數位浪潮中，也伴隨營運效率、資安及成本控管三大風險，導入Edge AI可在本地即時運算、減少資料傳輸延遲與風險，不僅強化營運穩定與預測能力，還能兼顧隱私與資安，是未來智慧工廠不可或缺的關鍵驅動力。

山本恭範也指出，Edge AI特別適用於需即時反應或仰賴大量資料分析的場域，例如透過數位孿生進行模擬優化。Deloitte不僅提供顧問服務，也協助建構整合型系統，將Edge AI應用於品質控管、流程再設計及倉儲搬運等面向。山本恭範強調，智慧工廠需要整合多項軟硬體與平台，生態系合作模式將是Edge AI順利規模化、真正發揮價值的關鍵。

勤業眾信能源與工業產業負責人溫紹群則表示，國際局勢不穩讓製造業面臨前所未有的營運挑戰，但也帶來AI驅動創新的機會，根據該所《2024數位顧客體驗未來趨勢》調查，已有55%製造業者導入AI，逾四成規劃進一步加碼投資，AI已不只是輔助工具，更從品質管理、產線維運、產品開發到能源控管等面向重塑製造流程，帶來更高的自動化與預測能力，推動產業從根本升級。

不過溫紹群也坦言，智慧製造導入AI的最大挑戰在於資料品質與產業適配性，建議企業從既有資料基礎出發，建立整體AI與資料策略，同時，系統間的互通性、資安防護與資料治理也不容忽視，特別在企業從PoC（小規模驗證）走向全面導入時，更須強化軟硬體整合能力，以打造穩定、安全且具擴展性的AI生態圈。

面對製造轉型挑戰日益複雜，台灣製造業具備完整供應鏈與彈性優勢。溫紹群呼籲企業把握機會擴大AI投資，透過精準數據與強化協作平台，打造獨特競爭力，為台灣製造業邁向智慧升級注入新動能。

勤業眾信能源、資源與工業產業暨工業產品與營建產業負責人溫紹群。業者提供
勤業眾信能源、資源與工業產業暨工業產品與營建產業負責人溫紹群。業者提供
右起依序為Deloitte Tohmatsu Consulting LLC亞太區智慧工廠業務負責人John Yasunori Yamamoto（山本恭範）、NVIDIA 機器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla、研華智能系統事業群總經理蔡淑妍。業者提供
右起依序為Deloitte Tohmatsu Consulting LLC亞太區智慧工廠業務負責人John Yasunori Yamamoto（山本恭範）、NVIDIA 機器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla、研華智能系統事業群總經理蔡淑妍。業者提供

製造業 Edge AI

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