AI基本法 立委要數發部7月中前提版本

立法院教育及文化委員會、交通委員會昨日聯席續審「人工智慧基本法草案」（ＡＩ基本法），歷經三個多小時的爭論，各黨派均無共識，最後，立委要求數發部在七月十五日以前，提出數發部版本的草案，並將「ＡＩ基本法」延後至七月廿一日那周，再進行排審。

數發部長黃彥男表示，國際局勢瞬息萬變，ＡＩ技術本身的變化也很快，「我們發現各界意見還是非常分歧，我們還在凝聚共識，」他指出，全球ＡＩ技術發展迅速，從辨識型ＡＩ到生成式ＡＩ、再到代理ＡＩ，監管方式各有不同，「所以我覺得因為ＡＩ技術還在變化，所以現在訂的，會不會太早？這個是我們也在討論的」。

數發部數位策略司司長蔡壽洤也透露，部版之所以尚未提出，是因為台灣有特殊的政經環境，還充斥著資安、假訊息等事件要處理，行政院也對資安與假訊息等風險監管特別慎重，數發部希望在行政版版本出爐後，再進行併案審查。

國科會主委吳誠文則說，國科會自去年將草擬的版本送至行政院後，持續不斷地收集各方意見，並在行政院層級持續考慮產業發展創新需求以及民眾人權保護等相關議題。

吳誠文說，除美國和中國以外，其他國家都意識到ＡＩ進展快速，在制定相關法律時必須謹慎應對，以免影響ＡＩ創新產業發展，同時又要兼顧人權保障。所以，他個人的觀點是，ＡＩ發展仍處於「起步當中」，未來甚至會與量子運算、高速運算等領域結合，仍有許多科學研發工作要進行。

立委們昨日輪番發言、爭論不休，表示雖然有意逐條審查，但彼此間所提的版本、內容差異巨大，包括質疑主管機關與權責畫分不明；多位立委也認為，主管機關未定，導致後續條文審查困難，且可能影響實際執行與爭議處理的量能。

有立委指出，多數版本是「基本法」，但也有的黨團版本更接近「作用法」，還包含具體的罰則，兩者方向差異太大，難以整合。部分立委則認為基本法不應訂定過細的定義或技術細節，以免過時或限縮未來應用。