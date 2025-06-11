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Meta擬砸140億美元 投資新創Scale AI

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
Meta執行長祖克柏。（路透）
Meta執行長祖克柏。（路透）

知情人士透露，Meta公司正在敲定對美國ＡＩ新創公司Scale AI投資一百四十億美元的協議，但具體細節仍在保密中。這反映Meta執行長對自家ＡＩ發展步調感到挫折，不惜砸百億美元重金說服Scale AI執行長汪滔加入他的公司協助發展。

這是美國財經網站ＣＮＢＣ最新揭露的數字，而彭博資訊本周稍早報導，這項投資可能超過一百億美元，資訊科技媒體The Information周二的報導則說，Meta可能會投資Scale AI近一百五十億美元。

Meta與Scale AI雙方均拒絕對此置評。

Meta採用投資、而非直接收購Scale AI的方式，似乎是在仿效Google和微軟的策略，也就是透過大量持股方式，引進新創公司重量級ＡＩ人才，而非全面收購。多位消息人士透露，這是因為Meta目前正面對美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）的反壟斷訴訟，不願進一步激怒監管機構。

根據The Information的報導，這項交易中，Meta將取得Scale AI百分之四十九股份，同時汪滔將領導Meta的一個全新ＡＩ研究實驗室，而他的一些同事也將加入。

Scale AI創立於二○一六年，聚焦「資料標註和註釋」與「ＡＩ訓練資料處理」，在生成式ＡＩ興起的浪潮中嶄露頭角，協助OpenAI、Google與微軟等主要科技公司準備訓練先進ＡＩ模型所需的資料。據兩位知情人士透露，Meta本身就是Scale AI的最大客戶之一。

Scale AI近日進軍國防領域，三月宣布與美國國防部簽下數百萬美元合約。去年十一月，該公司與Meta合作推出Defense Llama，是專門為支援美國國安任務而設計的特殊模型。

Meta

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